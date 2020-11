Maradona fête ses 60 ans et rêve d’en marquer un autre contre l’Angleterre – Football

Aussi effronté que jamais, le souhait de Diego Maradona pour son 60e anniversaire est de marquer un autre but contre l’Angleterre – cette fois avec sa main droite.

Le but le plus célèbre – et le plus tristement célèbre – du grand argentin est entré dans le filet de son poing gauche en quarts de finale de la Coupe du monde 1986. Il est devenu connu sous le nom de «Main de Dieu». « Je rêve de marquer un autre but contre les Anglais, cette fois de la main droite », a déclaré Maradona dans une interview au magazine France Football publiée cette semaine.

Maradona, qui s’est isolée à la maison ces derniers jours après être entrée en contact avec une personne qui a montré des systèmes du coronavirus, a eu 60 ans vendredi.

Il a marqué ce but notoire contre l’Angleterre à l’âge de 26 ans, sautant juste devant le gardien Peter Shilton et frappant le ballon dans le filet. Dans le même match, Maradona a dribblé la moitié de l’équipe d’Angleterre et a marqué à nouveau – un but considéré comme l’un des plus grands de tous les temps.

L’Argentine a remporté ce match 2-1 et a également remporté la Coupe du monde. L’équipe est revenue en finale quatre ans plus tard en Italie, mais a perdu contre l’Allemagne de l’Ouest en finale.

Maradona a continué de susciter la controverse depuis son apogée en tant que joueur, étant renvoyé de la Coupe du monde de 1994 aux États-Unis pour dopage et plus tard abandonné et abandonné le match en tant qu’entraîneur.

Son premier emploi majeur d’entraîneur était avec l’équipe nationale argentine. Son équipe a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, mais a ensuite perdu contre l’Allemagne 4-0. Il a également eu des épisodes au Mexique et au Moyen-Orient.

Maradona entraîne actuellement Gimnasia La Plata dans son Argentine natale.

En 2000, la FIFA a partagé le prix du meilleur joueur du 20e siècle entre Maradona et Pelé. Maradona a remporté un vote en ligne tandis que le grand Brésilien a été choisi par les membres de la FIFA.

Maradona a été hospitalisée pour des problèmes cardiaques la même année, et à nouveau quatre ans plus tard. Il dit qu’il n’a pas consommé de drogue depuis plus d’une décennie, mais son médecin personnel a récemment déclaré que Maradona avait encore du mal avec l’alcool.

Pour célébrer l’anniversaire du grand argentin, la Croix-Rouge a annoncé qu’elle mettrait aux enchères 10 chemises Maradona pour des œuvres caritatives.

