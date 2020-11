Le patron de BrewDog, James Watt, dit qu’il a «  arraché l’âme  » du fabricant de cidre Hawkes

Le co-fondateur de BrewDog a admis avoir «arraché l’âme» d’un fabricant de cidre basé à Londres que le brasseur écossais a repris en 2018. Écrivant dans un article LinkedIn intitulé «Mes 10 plus grandes erreurs en tant que PDG de BrewDog», James Watt a déclaré le principal argument de vente de la marque était qu’elle était fabriquée à Londres, avec des pommes fraîchement pressées sur place. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i «Nous ne faisons presque jamais d’acquisitions», a écrit M. Watt. «Nous avons généralement les mains pleines de tout BrewDog. Cependant, il y a 2 ans, nous avons acheté Hawkes, une incroyable entreprise de cidre artisanale dirigée par un brillant entrepreneur Simon Wright. Et puis j’ai arraché l’âme de la marque. En savoir plus Le fondateur de BrewDog, James Watt, sur le désinfectant pour les mains, le verrouillage et les doublures argentées du coronavirus Après avoir pris une participation majoritaire dans l’entreprise en avril 2018, BrewDog a commencé à fabriquer le cidre dans sa brasserie d’Ellon, dans l’Aberdeenshire. Mais M. Watt a déclaré que la société annulerait désormais cette décision après 18 mois et qu’elle était en train d’agrandir le London Cidery afin que tous les cidres Hawkes soient à nouveau fabriqués dans la capitale dans les quatre semaines. Cela survient juste un mois après que Simon Wright, fondateur de Hawkes, ait annoncé qu’il quitterait BrewDog. Cependant, il est entendu que son départ n’était pas lié aux développements stratégiques. Il a dit à l’époque qu’il estimait que le moment était venu où «le témoin devait être entièrement passé à BrewDog». M. Watt, qui a cofondé BrewDog en 2007 avec Martin Dickie, a énuméré ce qu’il disait être certaines de ses autres plus grandes erreurs dans le billet de blog, y compris l’embauche d’une «équipe de direction onéreuse» et la construction d’une installation de bière aigre qui était trop grande pour la demande du marché. Connu pour ses cascades publicitaires pugnaces, BrewDog est entré dans l’eau chaude en 2018 lorsqu’il a divisé les opinions en tentant de satiriser la publicité sexiste de la bière en rebaptisant son produit phare Punk IPA en Pink IPA. (Photo: BrewDog) «Nous avons fini par ressembler exactement à la chose contre laquelle nous essayions de protester», a déclaré M. Watt. BrewDog fait actuellement ce qu’il dit sera sa dernière ronde de collecte de fonds avant une offre publique initiale prévue. En 2017, M. Watt a déclaré qu’il aimerait faire entrer le monde des affaires dans les cinq ans, et il m’a dit en mai qu’il aimerait toujours «y arriver».