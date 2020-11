Meilleurs cadeaux de Noël Xbox Series X pour le Black Friday

Achetez Yakuza: Like a Dragon sur Amazon.

Assassin’s Creed Valhalla

59,99 $

Depuis des années maintenant, le Assassin’s Creed La série propose des jeux d’aventure absolument massifs où les joueurs peuvent vivre leurs fantasmes historiques. Le premier opus de nouvelle génération, Valhalla, est une exploration fantastique de l’histoire et de la culture vikings au IXe siècle, combinant efficacement certaines des meilleures caractéristiques de combat et de furtivité des jeux précédents de la série avec de violentes batailles pour le contrôle de l’Angleterre médiévale.

Mais soyons réalistes ici: le plus gros argument de vente est le graphisme. ValhallaLe monde ouvert est absolument époustouflant en 4K sur la Xbox Series X. C’est peut-être la meilleure vitrine pour le moment sur ce que le GPU de la console peut faire.

Achetez Assassin’s Creed Valhalla sur Amazon.

NBA 2K21

69,99 $

Les jeux de sport sont un cadeau sûr pour la plupart des joueurs. Il n’y a pas trop d’options sportives de nouvelle génération disponibles pour la série X / S pour le moment, mais de ce qu’il y a, NBA 2K21 est le meilleur choix. NBA 2K21 propose un mode multijoueur amélioré par rapport à ses frères de dernière génération et l’une des améliorations graphiques les plus impressionnantes de tous les jeux de la série X / S. Jouez-le sur un téléviseur grand écran en 4K et vous croirez qu’un James Harden en sueur est dans la pièce avec vous.

Achetez NBA 2K21 sur Amazon.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops

69,99 $

Appel du devoir Les jeux sont un choix fiable pour ceux qui aiment les jeux multijoueurs. Bien que la série ait connu des hauts et des bas, l’offre de cette année comprend une solide sélection de cartes multijoueurs et un nouveau mode chaotique à 40 joueurs appelé Fireteam. Le mode Zombies qui plaira à la foule fait également un retour et est plus beau que jamais sur les consoles de nouvelle génération. Si cela ne suffit pas, Guerre froide Black Ops présente l’un des meilleurs Appel du devoir campagnes depuis des années, même s’il n’a pas la résistance des modes multijoueurs.