Le nouvel épisode de Guild Wars 2 vous permet de pincer une voiture et de réduire en morceaux un char colossal

Jormag Rising, chapitre quatre de la saga Icebrood de Guild Wars 2, nous emmène plus loin au cœur de Drizzlewood Coast pour s’attaquer à un nouveau méta-événement à l’échelle de la carte, à l’étape de l’histoire en cours et à quelques grands patrons. À la suite des événements de l’épisode trois, pas de quartier, les joueurs doivent faire face aux retombées du meurtre de Smodur de Cinder Steeltemper de sang-froid, et à la révélation ultérieure d’un nouvel ennemi par le Ryland Steelcatcher désormais fui: la légion de givre, charr infusé avec le la magie glacée du dragon. De plus, le chapitre inaugure une toute nouvelle histoire à explorer, ainsi que des récompenses brillantes, des maîtrises et d’autres goodies à ramasser.

En tant que développeur ArenaNet partagé avec PCGamesN dans une démo du nouveau chapitre, Jormag Rising plonge les joueurs dans la moitié nord de la carte de Drizzlewood Coast. Ce mur de glace qui lui bloquait l’accès depuis la moitié sud existante a mystérieusement reculé, révélant un réseau de grottes qui se cachait juste sous les lignes ennemies.

Votre travail consiste à vous faufiler à travers une plage patrouillée par les forces charr ennemies, à sortir leurs armes, à installer un camp, puis à vous attaquer aux cibles ultimes des Légions unies: une machine de guerre monstrueuse, la citadelle de givre et une bête glaciale qui vous guette .

Le méta-événement à l’échelle de la carte démarre avec une tentative de capter l’attention des tribunes du Dominion, à commencer par la tribune de fer. Il y a cinq tribunes au total, chacune avec quelques astuces distinctes dans leurs manches, et une fois que vous avez dépassé la première, la carte s’ouvre et vous pouvez avancer pour prendre le contrôle des différents secteurs de la carte. Ce processus est un peu moins linéaire que dans l’épisode trois, mais repose toujours sur le meurtre d’ennemis et la réalisation d’événements dans chaque région – et les quatre secteurs peuvent être pris en un seul coup, si vous le souhaitez.

Un exemple comprend la prise d’assaut d’un camp du Dominion pour éliminer des vagues d’ennemis charrs ennemis et sauver les prisonniers de guerre capturés par eux. Les tribunes de secteur sont attirées pour vous affronter une fois qu’un événement de mesure de barre et que l’achèvement de la défaite de l’ennemi se remplissent. Une fois qu’une tribune a été alertée de votre présence, vous ferez face à un combat de boss délicat que vous voudrez probablement affronter avec un groupe d’alliés à vos côtés – et, si vous avez de la chance, vous récupérerez l’arme d’une tribune. baisse aussi.

Plus loin dans la méta, vous monterez un assaut sur la citadelle de Givre, qui vous emmènera hors des forêts luxuriantes de Drizzlewood Coast et dans ses terres glaciales nordiques couvertes de glace, où vous affronterez de nombreux ennemis aux dispositions tout aussi froides. . Vous devrez également rester à l’écart des marques de gel dans le sol fissuré – vous aurez plus qu’une touche d’engelures si vous tombez.

En atteignant le zénith de l’événement, vous aurez la chance d’abattre une machine de guerre colossale ressemblant à un char: Ruinbringer. Vous pouvez sauter sur le dessus de la machine pendant qu’elle se déplace et battre tout ce que vous voulez, mais une façon amusante de l’attaquer consiste à « emprunter » des voitures charr ennemies qui frappent et à utiliser leurs harpons pour dépouiller le réservoir de son revêtement. , pièce par pièce.

Enfin, après avoir détruit des processeurs de sang récoltant la force vitale du dragon aîné, vous rencontrez un ennemi monstrueux: une griffe de Jormag – c’est-à-dire un lieutenant du dragon aîné – qui n’est pas content de vous voir. Le dragon prépare des pistes de mitraillage, des attaques à faisceau et des portails qui permettent aux ennemis de la Légion de givre d’inonder la zone, vous devez donc installer des canons, pronto, pour contrôler la griffe. C’est un combat épique, et il passe par différentes étapes délicates. À un moment donné, le dragon fait exploser vos canons avec des cristaux de glace, donc à la fin de l’événement, vous devez prendre d’assaut la bête qui fait rage et épuiser sa santé restante avec des attaques DPS. Phew.

Outre le méta-événement, l’épisode quatre inaugure également de nouvelles récompenses, telles qu’un ensemble d’armes de la Tribune Dominion, qui comprend plusieurs armes sur le thème des diverses légions charrs – Flamme, Givre, Fer, Cendre et Sang – comme un pistolet, une torche et espadon. Il existe également un ensemble Stormcaller amélioré avec des effets de neige, vous permettant de créer un nouveau niveau, un ensemble Boneskinner renforcé et du matériel d’infusion Frost Legion, qui est livré avec des effets bleus et neigeux astucieux. Oh, et il y a aussi une autre infusion à trouver – mais vous devez explorer pour la trouver.

«Jormag Rising», le quatrième épisode de The Icebrood Saga, est maintenant en ligne! https://t.co/CzrB965nL4 # GuildWars2 pic.twitter.com/eKfiZaAFOi – Guild Wars 2 (@ GuildWars2) 28 juillet 2020

En plus d’un nouvel emote, une version étendue de l’émote frisson de l’épisode précédent, il y a quelques nouvelles maîtrises à découvrir depuis la waystation. Par exemple, on débloque un «medi-zooka» de Iron Legion, qui est axé sur la guérison. Essentiellement, vous vous tirez en l’air, lancez un parachute, puis faites pleuvoir des buffs et des soins sur vos alliés depuis les airs. Ce sera pratique lorsque votre groupe affrontera un grand patron.

Les pistes de récompenses de nouveau style se poursuivent également, liées à des légions spécifiques. L’épisode quatre en apporte deux autres – Frost Legion et Essence master – chacun avec ses propres ensembles de récompenses et en lien avec les événements de l’histoire.

Guild Wars 2: The Icebrood Saga Episode 4 – Jormag Rising est maintenant en ligne, selon ArenaNet, alors allez-y.