10 films d’horreur qui font la guerre à vos sens

Quand on le résume vraiment, le cinéma est une expérience entièrement sensorielle. Celui qui cible spécifiquement vos yeux et vos oreilles pour raconter des histoires émotionnellement engageantes et évoquer toutes sortes de sentiments.

Tous les films du spectre utilisent l’audio et les images d’une manière spécifique pour vous attirer, mais aucun genre ne les utilise mieux que l’horreur.

Non seulement content de plâtrer l’écran avec des litres de sang et de chair plus nue qu’Amity Island en été, de nombreux cinéastes d’horreur font tout leur possible pour que les composants audio et visuels de leurs films se sentent vraiment sinistres.

Que ce soit via l’utilisation de couleurs attrayantes, d’effets sonores d’un autre monde ou de styles de montage impétueux et non conventionnels, les réalisateurs et leurs équipes peuvent susciter des sentiments de peur et d’anxiété chez le spectateur de nombreuses façons sans recourir à une violence insensée ou à une titillation perverse. .

Les films dont nous discutons ici aujourd’hui sont des exemples parfaits de la façon dont le fait de donner au public une surcharge sensorielle peut être aussi efficace que d’entasser autant de paniques que possible humainement, donc si vous cherchez quelque chose d’un peu différent, nous vous avez couvert.