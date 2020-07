My Hero Academia Chapitre 278: Date de sortie prévue,

– – – – – – La saison des séries de livres a commencé et vous attend pour lire les dernières aventures. Voici une autre série de chapitre My Hero Academia. My Hero Academia publie son nouveau chapitre, à savoir le chapitre 278. Tous les fans de la série devraient lire l’article pour connaître tous les derniers détails du chapitre 278 de My Hero Academia. Tout sur le spectacle Le scénario de la série commence avec Jiro qui sent que quelque chose n’est pas habituel. Elle dit à son équipe que quelque chose de grand se prépare. D’autre part, Gigantomacha tire le mont. Dame quand le mont. Lady est ligotée. Bien que le mont. Lady tente de s’échapper et de se battre contre Gigantomacha. Mais il semble gagner le mont. Dame. Revenons à Jiro, car elle a alerté tous les membres de son équipe du danger qui les attend. Tous les membres de l’équipe sont prêts à lutter contre la situation et ils se rassemblent devant la classe 1A où Gigantomacha arrive. Momo Yaoyorozu, vice-président de la classe 1A, informe les élèves de se préparer à une attaque. L’intrigue a maintenant pris une tournure intéressante car tous les lecteurs sont prêts à savoir ce qui arrive à la classe 1A. Jiro et d’autres membres de l’équipe sauvent la classe 1A de Gigantomacha? À la fin, lisez le chapitre 278 de My Hero Academia. Date de sortie du spectacle La série de livres est récemment sortie le 19 juillet 2020 sur Manga Plus et Viz. De plus, la version imprimée de la série est sortie le 20 juillet 2020 sur la même plateforme. Pour d’autres mises à jour, restez connecté et restez à l’écoute des nouvelles de Honk! – – –

