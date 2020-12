Le nouveau documentaire Excel Esports en 5 parties sera lancé début 2021

in

Photo via Excel Sports

League of Legends les fans pourront voir au-delà de la concurrence dans la prochaine série documentaire de BBC Three sur Excel Esports. Les cinq parties Luttez pour la première: EXCEL ESPORTS La série sera disponible en streaming sur BBC iPlayer début 2021, a annoncé l’organisation aujourd’hui.

La série montrera la routine, les tâches d’entraînement et les difficultés de la vie sociale des joueurs d’Excel pendant le Spring Split 2020 du LEC.

Il sera raconté par Cillian Murphy, nominé au Golden Globe et aux BAFTA, connu pour son rôle dans La trilogie du chevalier noir comme l’Épouvantail et le rôle principal Thomas Shelby de Peaky Blinders. «Être impliqué dans Combattez pour le premier a été une expérience formidable et il y a tellement plus dans le jeu professionnel que je ne le pensais », a déclaré Murphy.

Pendant la saison, les joueurs d’Excel ont tous vécu ensemble dans une maison de jeux. BBC Three a suivi l’équipe pendant qu’ils s’entraînaient au stade de Twickenham et à l’étranger au LEC de Berlin après avoir terminé à la dixième place en 2019.

«Cette série en cinq parties présente nos tentatives pour atteindre le League of Legends Les barrages du Championnat d’Europe pour la première fois de notre histoire », a déclaré Kieran Holmes-Darby, co-fondateur et Chief Gaming Officer d’Excel. «Non seulement cela offrira à nos fans un aperçu plus approfondi de ce que nous faisons, mais cela offrira également aux personnes qui sont complètement novices dans l’e-sport une perspective fascinante de notre industrie passionnante,»

je Ligue les fans peuvent se réjouir de voir la première de Combattez d’abord: EXCEL ESPORTS l’année prochaine.

Assurez-vous de nous suivre sur YouTube pour plus d’informations et d’analyses sur l’esport.