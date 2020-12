Worms Rumble – version d’aujourd’hui avec une bande-annonce correspondante

Celui qui a commencé la bêta le mois dernier Rumble de ver est officiellement publié aujourd’hui sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. Pour les utilisateurs de PlayStation Plus, le titre est même disponible gratuitement sur le PS Store.

Le studio de développement Team 17 a donné à son titre une bande-annonce officielle pour la sortie d’aujourd’hui, dans laquelle les premiers aperçus du multijoueur Blast’em’Up sont donnés.

Une grande différence avec les versions précédentes est que le gameplay se déroule désormais en temps réel. Dans les premières parties de la série, il y avait des actions au tour par tour qui pouvaient être réalisées, aujourd’hui le tout est beaucoup plus vivant grâce à « l’action en temps réel ». Les joueurs peuvent ramper sur la carte avec leurs vers et ramasser diverses armes pour infliger d’immenses dégâts. Même des armes éprouvées, telles que la Holy Hand Grenade ou le Sheep Launcher, ont fait leur entrée dans le jeu.

Grondement des vers commence par 3 cartes et support cross-form, afin que vous puissiez jouer les uns avec les autres sur les différentes consoles. Il est également possible de jouer au jeu avec jusqu’à 32 personnes dans différents modes. Les classiques éprouvés Solo ou Squad Battle Royal ainsi que les Deathmatches sont disponibles pour commencer. À l’avenir, des événements saisonniers ainsi que des événements communautaires seront ajoutés afin d’obtenir plus de points d’expérience.

Le titre est disponible au téléchargement à partir d’aujourd’hui sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.