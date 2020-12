L’Union attaque la suprématie d’Hertha

Début cahoteux contre la série de rêve, Hertha BSC contre Union Berlin: Le derby de la capitale se lève vendredi sans fans et dans des circonstances inhabituelles. Parce que les Herthaners ne sont pas favoris cette fois.

Le drapeau du Hertha BSC flottait partout à Berlin avant le grand duel de la capitale, ce n’est que dans le quartier de Köpenick que le bleu et le blanc ont rapidement disparu dans la poubelle. Dans le quartier d’origine d’Union Berlin et de Zauberfuß Max Kruse, la campagne de relations publiques de son rival n’a pas été bien accueillie. Malgré Corona et les jeux fantômes, la fièvre du derby a éclaté – et les fans se sont débarrassés des drapeaux Hertha en rangées. La bataille pour la suprématie reprendra également sur l’herbe, car les chances de l’Union ont rarement été meilleures.

Ainsi, l’attribution de l’entraîneur Urs Fischer à ses joueurs pour le match de vendredi (20h30 en direct sur DAZN) au stade olympique est claire. « Nous avons essayé d’être dominants dans tous nos matchs », a déclaré le Suisse: « Nous le serons aussi vendredi. En revanche, il y a onze hommes qui s’y opposent. » Cette direction d’approche offensive résulte de l’état actuel des deux équipes.

Union a été invaincue en huit matchs et est étonnamment sixième, tandis que Hertha n’a jusqu’à présent pas remporté de victoire à domicile et n’est que 13e du tableau. Donc, la rhétorique David contre Goliath ne correspond plus vraiment. Cependant, les deux clubs ne veulent rien savoir d’un changement réel de l’équilibre des pouvoirs à Berlin. « Nous avons joué un peu plus d’un quart de la saison », a déclaré le manager de Hertha Michael Preetz. Et Fischer a ajouté: « Pour moi, l’accent est mis sur la façon dont nous atteignons nos objectifs. » Et c’est connu pour être la relégation.

Néanmoins, la rencontre est particulière. Seul, car il n’y aura pas de fans. Comme la victoire 4-0 pour Hertha dans la seconde moitié de la saison précédente. Afin de créer malgré tout une atmosphère de derby, Hertha a distribué des dizaines de milliers de drapeaux de clubs dans toute la ville au cours de la semaine. Sous la devise « Là où les drapeaux sont bleus et blancs », le club a posté une vidéo sur YouTube qui montre l’action de guérilla dans la nuit de Berlin.

Drapeaux Hertha à Berlin: le BSC menace d’être condamné à une amende

Les drapeaux à Köpenick ont ​​été partiellement retirés rapidement, comme le montrent les publications sur les réseaux sociaux des partisans de l’Union. De plus, malgré l’énorme popularité des fans de Hertha, il y avait des problèmes avec le bureau de réglementation car apparemment l’approbation manquait. Le conseiller municipal de Wilmersdorfer pour les affaires réglementaires, Arne Herz, a annoncé une amende pour l’utilisation spéciale de terrains routiers sans permis: « Si nous ne faisons rien à Hertha, Coca-Cola pourrait venir la semaine prochaine et vouloir installer son camion de Noël », a-t-il déclaré. Berliner Tagesspiegel.

Marcus Jung, responsable de la communication et des médias chez Hertha, savait que « les actions seraient discutées différemment », mais il a précisé: « Nous avons réussi à apporter un peu de joie à de nombreux fans de Hertha pendant cette période morne. C’est exactement ce que nous voulions. Plus de 95% de toutes les réactions que nous avons eues ont été positives. » Cependant, le club se considère comme « responsable de la suppression des drapeaux restants » et a des contacts avec les autorités.

Côté sport, le derby tourne principalement autour de Max Kruse. « J’espère qu’il sera à nouveau important », a déclaré son entraîneur Fischer. Ce n’est que le week-end dernier que l’ancien joueur national de l’Union a sauvé un point avec un objectif de rêve: 3: 3 contre l’Eintracht Francfort. L’opposé de Fischer, Bruno Labbadia, a déjà souligné à quel point la tempête polyvalente avec les six buts de la saison et cinq passes décisives sera difficile. « Vous devez le garder sous contrôle collectivement », a déclaré Labbadia. Parce que des joueurs de différence comme Kruse décident des derbies.