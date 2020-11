Le nombre moyen de joueurs de Dota 2 a augmenté pour la première fois en six mois grâce à Diretide

Pour les habitants de Dota 2 monde, Diretide est un festival effrayant avec un Roshan déchaîné qui a sauté sur des friandises sucrées. Mais pour les joueurs, ça pourrait aussi bien être Noël.

Pour la première fois depuis avril, date de la sortie du Battle Pass International 2020, le MOBA de Valve connaît une augmentation du nombre de joueurs. Dota 2 a hémorragie près de 90 000 joueurs moyens au cours des six derniers mois, selon SteamCharts, avec 408 609 joueurs moyens et 670 547 joueurs de pointe en septembre.

Le nombre moyen de joueurs a continué de baisser en octobre à 406 361. Mais la libération de Diretide a vu Dota 2 Le nombre maximal de joueurs atteint 723 280, soit une augmentation de 50 000 joueurs par rapport au mois précédent.

Le mode de jeu lui-même est une bouffée d’air frais, à la fois dans le jeu et dans l’apparence. C’est une refonte réfléchie de Diretide de 2012 et 2013 qui canalise ses manigances de vol de bonbons dans une rafale plus courte, tout en conservant l’esprit distinct d’un match complet de Dota 2. La carte cel-shaded créée pour Diretide de cette année a également l’air géniale et parvient à être parfaitement synchronisée avec les modèles de héros et de fluage existants.

Il y a aussi l’attrait des cosmétiques exclusifs. Le mode Diretide original semblait honnêtement cloué et sans inspiration, mais il offrait des tonnes de produits cosmétiques gratuits aux joueurs. Le développeur a réussi à présenter une gamme de produits cosmétiques impressionnants pour des dizaines de héros différents, même juste après son événement annuel Battle Pass, y compris des ensembles complets officiels de niveau Immortels et Arcana.

Avec Diretide qui se terminera le 22 décembre, le battage médiatique s’égalisera probablement au cours des prochaines semaines. Néanmoins, il est encourageant de voir Valve pousser les événements pour Dota 2 pour revitaliser une base de joueurs en déclin.

