Callum Shinkwin monte en flèche au classement Race to Dubai avec le triomphe de l’Open de Chypre

Alors que le championnat DP World Tour de fin de saison se profile à l’horizon, Callum Shinkwin a fait une remontée opportune dans le classement Race to Dubai après avoir scellé une première victoire sur le circuit européen avec un triomphe dramatique en barrage contre Kalle Samooja à l’Open de Chypre. L’Anglais, qui a remporté l’année dernière l’Omega Dubai Desert Classic Shootout du MENA Tour, a réussi un incroyable putt de 54 pieds pour Eagle le 18 pour fixer l’objectif du club house à 20 sous la normale après une clôture scintillante 63. Samooja, jouant dans le dernier groupe de la journée, l’a rejoint pour mener le tournoi à des trous supplémentaires, mais un trois putt lors du premier voyage de retour le 18e a donné à Shinkwin sa première victoire professionnelle. «J’ai toujours voulu gagner sur l’European Tour et maintenant je l’ai», a déclaré Shinkwin, qui a récolté 335 points Race to Dubai pour grimper à la 51e place à partir de la 130e place du classement. «Le truc à propos du putt au 18e, c’est qu’il n’y a normalement aucune chance de couler ça. C’est un sur un million que vous percez à cette distance. Mon objectif était d’essayer deux putts et je l’ai percuté. «Ça a été un peu un choc mais ça fait du bien. Commisations à Kalle, il a évidemment bien joué cette semaine aussi, et je suis sûr qu’il y a encore de plus grandes choses à venir pour lui. Samooja a récolté 222 points Race to Dubai pour son finaliste qui le voit grimper de 30 places à la 36e place et sceller sa place dans le championnat DP World Tour. Voir aussi Étude approfondie du marché des contrôleurs de jeux vidéo avec les tendances clés, les principaux moteurs et les défis 2020-2026 Pendant ce temps, Jamie Donaldson, Garrick Higgo et Robert MacIntyre ont tous récolté 103 points Race to Dubai après avoir terminé deux tirs en arrière dans une part de troisième. Higgo et MacIntyre sont tous les deux sur le point de sceller leurs places dans le tournoi de fin de saison après avoir atteint respectivement la 62e et la 57e place, tandis que Donaldson grimpe à la 104e place du classement. Cette année, le championnat DP World Tour, d’une valeur de 8 millions de dollars US, aura lieu dans seulement cinq semaines et certains des meilleurs joueurs du monde devraient participer au parcours Earth à Jumeirah Golf Estates du 10 au 13 décembre. En savoir plus sur l’application Sport360

