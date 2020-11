Le milieu de terrain de Tottenham Hotspur dit que sa «  relation  » avec Jose Mourinho a changé – .

Photo de Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Le milieu de terrain de Tottenham Hotspur Tanguy Ndombele a déclaré au Sun que sa relation avec l’entraîneur-chef Jose Mourinho avait changé.

Le milieu de terrain international français a déclaré que les moments difficiles entre lui et Mourinho étaient désormais du passé.

Le joueur de 23 ans a ajouté que lui et le patron portugais étaient maintenant en bons termes et a expliqué ce qu’il faisait pour s’améliorer.

Selon The Sun, l’avenir de Ndombele « semblait sombre » à la fin de la saison dernière après une première campagne difficile en Premier League.

Et si le «Big 6» quittait la Premier League? PARTIE 3 – Expérience Football Manager 2020

mariée

723968

Et si le «Big 6» quittait la Premier League? PARTIE 3 – Expérience Football Manager 2020

/static/uploads/2020/10/670564_t_1604072854.jpg

670564

centre

Ndombele a déclaré au Sun: «J’ai de bonnes relations avec l’entraîneur. Et les moments les plus difficiles de la saison dernière que nous avons laissés derrière nous. Nous faisons maintenant tous les deux de notre mieux pour aider l’équipe. Je travaille un peu différemment maintenant.

«Je travaille plus dur à l’entraînement et dans les matches. Mais surtout je pense que je viens de mieux m’installer. C’est vrai que la dernière saison a été difficile pour moi – changer de championnat comme ça, ce n’est pas facile.

De plus en plus d’importance

Ndombele se porte bien pour Tottenham en ce moment et prend de plus en plus d’importance pour le club du nord de Londres.

Selon WhoScored, le joueur de 23 ans a fait quatre départs et deux matches de remplacement en Premier League pour les Spurs jusqu’à présent cette saison, marquant un but dans le processus.

Au cours de la campagne 2019-2020, le Français a fait 12 départs et neuf apparitions de remplaçant en championnat et a fait quatre départs et deux matches de remplaçant en Ligue Europa pour les Spurs, selon WhoScored.

Ndombele jouera un grand rôle dans la quête de Tottenham pour terminer dans le top quatre du tableau de Premier League cette saison.

Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Dean Smith stupéfait par l’attitude d’un joueur d’Aston Villa

Partager : Tweet