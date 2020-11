Les chemises noires fascistes marchent sur Rome en 1922: comment le parti fasciste s’est fait connaître

Années 1920 | 1 novembre 2020

(Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

En 1922, après des années de soutien à ses idéaux fascistes, Benito Mussolini ordonna à ses partisans de marcher sur Rome, condamnant les socialistes et les libéraux en Italie. Ce n’était pas seulement une soirée de sortie pour Mussolini; ce fut une démonstration de force et de puissance si intimidante qu’il reçut le contrôle du gouvernement peu de temps après que ses partisans se soient emparés des journaux et des bureaux du gouvernement. Aussi grande victoire que cela ait été pour Mussolini, cependant, il n’était même pas présent pour la marche.

Mussolini: Origines

Mussolini est entré dans la Première Guerre mondiale en tant que socialiste, mais au cours de la guerre, il a dénoncé le marxisme pour ne pas avoir reconnu les distinctions de classe en Italie. En 1914, cependant, il a changé d’avis sur la direction prolétarienne et a plutôt appelé les gens de toutes les classes sociales à prendre les rênes du pays tant qu’ils étaient révolutionnaires.

En 1917, après que Mussolini ait été blessé au combat et renvoyé du front chez lui, il a commencé à élaborer ses plans pour le socialisme italien. Alors qu’il n’a pas initialement penchez-vous vers l’eugénisme, il croyait en la « loi naturelle » des personnes plus fortes dominant celles qu’il estimait être « inférieures », comme celles de l’Italie Voisins slaves.

(Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

Les chemises noires

Comme Mussolini Mouvement fasciste italien accumulé de la vapeur, il s’est appuyé sur des amis comme Dino Grandi pour amener le plus grand nombre possible de leurs membres. Grandi a formé un groupe armé d’anciens combattants de la Première Guerre mondiale appelé le Chemises noires, ou la squadristi, qui a patrouillé dans les rues pour se battre avec les communistes, les socialistes, les anarchistes et n’importe qui d’autre ils considéraient comme une menace pour le fascisme.

En 1922, Mussolini avait les chiffres nécessaires pour accéder à la direction en Italie, avec 320 000 membres dans son parti national fasciste. Après avoir parlé avec l’ambassadeur américain Richard Washburn Child des sentiments de l’Amérique sur un gouvernement fasciste italien et apprécié ce qu’il a entendu, il se prépara à une marche sur Rome en octobre 1922.

(Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

La marche sur Rome

Le 24 octobre 1922, Mussolini A prononcé un discours devant 60 000 de ses partisans à Naples, où il déclara l’intention de son parti «de gouverner l’Italie». Ensuite, Mussolini a posé pour des photos avec les marcheurs avant voyager à Milan, laissant ses sous-patrons – Emilio De Bono, Italo Balbo, Michele Bianchi et Cesare Maria de Vecchi – en charge de la marche. Alors que les chemises noires marchaient vers Rome, elles ont pris le contrôle des journaux, des bureaux de télégramme, des bâtiments gouvernementaux, des casernes de l’armée et même des musées. dans toute l’Italie pour s’armer pour n’importe quelle bataille attendue à Rome.

Lorsque la foule de 30 000 personnes a atteint Rome le 28 octobre, le Premier ministre Luigi Facta a tenté d’arrêter le coup d’État en ordonnant un état de siège. Si le roi Victor Emmanuel III d’Italie avait consenti à l’ordre, l’armée italienne aurait pu combattre les chemises noires et arrêter le coup d’État dans son élan, mais il redouté la perte de son trône si les fascistes gagnaient contre l’armée. Il est probable que cet acte lâche a empêché l’Italie de sombrer dans encore plus de troubles et de désarroi. S’il avait cédé le pouvoir militaire au Premier ministre, il y aurait eu du sang dans les rues.

(Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

Mussolini sauve la nation

Mussolini était toujours à Milan lorsqu’il a appris que le roi avait refusé de pousser Rome sous la loi martiale et que son coup d’État était un succès. Il était si sûr de son nouveau pouvoir qu’il refusa de parler avec le roi de la création d’un cabinet de coalition – il voulait par écrit qu’il était responsable de l’Italie, et il voulait que le général Arturo Cittadini dicte le télégramme. Dans la nuit du 29 octobre, Mussolini monté sur une voiture-lit à Rome de Milan avant de se reposer à l’hôtel Savoy pour sa rencontre avec le roi, et le lendemain matin, les deux ont formé une équipe qui a transformé l’Italie en un pays fasciste jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le 1er novembre, Mussolini a ordonné à ses partisans de rentrer chez eux et les chemises noires ont quitté la ville. tenant des feuilles de palmier comme le roi l’a annoncé, «Mussolini a sauvé la nation». Le peuple italien était juste soulagé qu’il y ait eu peu de combats à Rome, et le fascisme a été accepté comme une alternative agréable à une guerre civile. Il bien fonctionné.