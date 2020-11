TV, date et date du match CL

NOUVOMEUBLE Meuble TV moderne blanc laqué mat et couleur bois ERINE 2

On adore le mélange du blanc laqué mat et lumineux et de la couleur chêne chaleureuse et élégante. Ce mix and match réussi donne un meuble TV moderne plein de caractère que vous allez adorer ! Avec ses 2 niches et ses 2 placards, vous aurez tout l'espace nécessaire pour entreposer vos CD, DVD et appareils