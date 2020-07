Le meilleur d’Android: mi-2020 – Quel téléphone a le meilleur appareil photo?

La qualité du système de caméra d’un smartphone fait désormais partie intégrante des décisions d’achat de la plupart des gens. Nous utilisons les caméras de nos téléphones pour tout. Des selfies aux médias sociaux en passant par la réalisation de films documentaires, la possibilité d’avoir un appareil photo prêt à tout moment est un luxe que nous n’avions pas avant l’arrivée des smartphones.

Dans le cadre de nos prix Best of Android: Mi-2020, nous analysons les smartphones avec les meilleurs systèmes de caméras selon l’opinion collective de notre équipe de rédacteurs en chef. Nous comparerons et analyserons les finalistes et annoncerons le roi des caméras Android pour le premier semestre 2020.

Note de l’éditeur: Si vous vous demandez pourquoi votre téléphone préféré ne figure pas sur cette liste, gardez à l’esprit que seuls les téléphones commercialisés au premier semestre 2020 sont ici. Les téléphones 2019 et les téléphones commercialisés après le premier semestre 2020 ne sont pas éligibles.

Lorsque nous examinons le système de caméra d’un téléphone, nous recherchons plusieurs facteurs. Nous examinons des aspects tels que la plage dynamique, la netteté, la saturation et même la profondeur de champ naturelle. Fondamentalement, nous essayons d’examiner à quel point une image peut être agréable à produire, en plus de capacités spéciales comme le zoom optique, le logiciel bokeh et les modes de faible luminosité.

Nous examinons plusieurs facteurs, mais au final, cela revient à la qualité d’une image.

La qualité et l’utilité d’une caméra offrent bien plus que les tests basés sur les données ne peuvent fournir. Bien sûr, une métrique peut donner un score spécifique, mais la photographie est frustrante et subjective. Ce qui est techniquement la photo la plus précise n’est généralement pas celle que la plupart des gens imprimeraient et colleraient sur un mur: la plupart des gens préfèrent des couleurs modifiées, un tiret de post-traitement et peut-être même une aide de la photographie informatique. Nous avons donc rallié les troupes à Autorité Android pour comparer les images de tous les téléphones sortis au premier semestre 2020, en s’appuyant sur nos décennies d’expérience en photographie collective pour choisir un gagnant.

Quel téléphone sorti jusqu’à présent cette année a le meilleur système de caméra? Allons droit au but.

Best of Android: gagnant de la caméra mi-2020 – Huawei P40 Pro Plus

Après des semaines d’analyse de photos, le Huawei P40 Pro Plus est couronné vainqueur général de la caméra. Son énorme capteur principal de 1 / 1,28 pouce permet une prise de lumière et des détails incroyables, et la caméra innovante à zoom périscope optique 10x lui donne une meilleure portée que tout autre smartphone disponible aujourd’hui.

Voici les spécifications du système de caméra:

Principal: 50MP RYYB, F/1,9, 23 mm

Ultra-large: 40MP, F/1,8, 18 mm

Télé: 8MP RYYB, F/2,4, 80 mm

Télé: 8MP, F/4,4, 240 mm

Capteur de temps de vol (ToF)

Selfie: 32MP, F/2,2, 26 mm

Ultra HD / 4K à 60fps (avant et arrière)

720p HD à 7,680fps

1080p Full HD à 960fps

Huawei cloue la netteté et la tonalité des images avec le P40 Pro Plus. Il a une énorme plage dynamique mais utilise un niveau de contraste approprié qui donne aux images un aspect naturel et pas trop délavé. La couleur est également au rendez-vous, même si elle a tendance à déplacer les verts vers le spectre jaune, probablement en raison de la matrice de pixels RYYB spéciale que Huawei utilise pour capturer plus de lumière. Pourtant, les images semblent incroyablement solides dans l’ensemble (pour un appareil photo de smartphone, de toute façon).

Tout comme le Samsung Galaxy S20 Ultra, le Huawei P40 Pro Plus peut produire un zoom 100x AI jusqu’à 100x. C’est une fonctionnalité assez incroyable à avoir, et le zoom optique 10x produit un niveau de détail incroyable, en particulier pour un smartphone. À 100x, les images ne sont certainement pas les plus nettes, mais avoir un zoom 10x incroyablement puissant et un zoom utilisable jusqu’à 100x est assez génial.

Exemples de zoom Huawei P40 Pro Plus 1 Exemples de zoom Samsung Galaxy S20 Ultra 16

Alors que Samsung a pu produire un zoom 100x similaire avec le Galaxy S20 Ultra, l’utilisation du P40 Pro Plus donne une image plus nette avec un meilleur contraste. Il est cependant peu probable que vous deviez utiliser le zoom aussi loin, et j’aime la beauté du zoom 10x sur le P40 Pro Plus.

Huawei réalise ce zoom optique 10x d’une manière vraiment innovante. En ajoutant plusieurs miroirs à l’intérieur du système d’objectifs de l’appareil photo, le téléphone peut augmenter le chemin optique de la lumière, ce qui entraîne une distance focale plus longue. Bien sûr, le rebond de la lumière réduit son intensité, donc Huawei doit faire un boost ISO pour obtenir une image suffisamment lumineuse, même si elle fait toujours bien dans les situations de lumière du jour. Alors que de nombreuses entreprises comme Samsung et Oppo sont devenues assez bonnes en zoom numérique en plus d’un petit prisme physique, le zoom optique 10x de Huawei les bat pour la qualité.

La caméra selfie du P40 Pro Plus est également très bien, avec des couleurs et un contraste merveilleux. Les Huawei P40 Pro et P40 Pro Plus ont également quelque chose de presque aucun autre smartphone: la mise au point automatique sur la caméra selfie. La plupart des caméras selfie sont à mise au point fixe avec une petite ouverture, mais l’autofocus sur le P4o Pro Plus lui permet d’avoir une ouverture plus large pour une meilleure prise de lumière et une plus grande séparation de l’arrière-plan.

Bien sûr, tout cela s’accompagne de l’énorme mise en garde que nous ne pouvons actuellement recommander les appareils Huawei à la plupart de notre public. Aussi bons que soient les téléphones Huawei d’un point de vue matériel, l’incapacité de son téléphone à utiliser les services Google est un énorme obstacle. Bien que Petal Search de Huawei soit devenu assez bon et vous permettra de télécharger presque n’importe quelle application à partir de sites Web APK de manière assez transparente, les services Google sont l’épine dorsale d’Android. Pour cette raison, vous voudrez peut-être regarder certains des finalistes.

La seconde extrêmement proche – Oppo Find X2 Pro

L’Oppo Find X2 Pro était un concurrent extrêmement proche dans la course au meilleur système de caméra pour smartphone au premier semestre 2020. Grâce à son nouveau capteur principal Sony IMX 689 avec une grande taille de capteur de 1 / 1,43 pouce et un excellent système de téléobjectif optique 5x, le Trouvez les tués X2 Pro dans le département qualité d’image.

Voici l’ensemble complet des spécifications de la caméra pour l’Oppo Find X2 Pro:

Principal: 48MP Sony IMX 689

Ultra large: 48MP

Télé: 13MP 5x optique

Selfie: 32MP

L’Oppo Find X2 Pro a une balance des blancs incroyablement bonne et une plage dynamique particulièrement bonne. Certains peuvent trouver les couleurs un peu délavées à cause de cela, mais il conserve une tonne d’informations qui peuvent être modifiées plus tard. Les photos prises par le Find X2 Pro sont belles par elles-mêmes, mais c’est un appareil photo qui se prête à des ajustements dans votre application d’édition préférée. La quantité de détails capturés par la caméra est également phénoménale.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l’Oppo Find X2 Pro peut ne pas avoir d’appareil photo optique 10x comme le Huawei P40 Pro Plus, mais il crée toujours un recadrage fantastique à cette gamme. Les couleurs et la netteté de la caméra zoom sont excellentes, et vous pouvez facilement utiliser ce système pour voir des choses que vous ne voyez pas bien à l’œil nu. Alors que le Find X2 Pro ne fait que zoomer jusqu’à 60x au lieu de 100x, la différence de rapport de zoom est l’une de ces choses qui semble plus importante qu’elle ne l’est réellement, surtout si vous sacrifiez la qualité pour y arriver. En fin de compte, le Find X2 Pro a également beaucoup de distance de zoom.

Même dans des situations d’éclairage non optimales, le Find X2 Pro capture une quantité incroyable de détails et de couleurs. Cela est dû à la taille assez grande de son capteur principal, qui produit également un bokeh d’aspect naturel. Heureusement, il n’a pas de mal à garder le sujet au point comme le Samsung Galaxy S20 Ultra.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le grand capteur principal permet une excellente image portrait sans avoir besoin du mode portrait.

La caméra selfie du Find X2 Pro est assez bonne. Il a des couleurs et des détails fantastiques et a également une bonne plage dynamique. Le capteur peut mesurer un visage tout en exposant correctement l’arrière-plan, ce qui n’est pas incroyablement courant sur les smartphones.

L’Oppo Find X2 Pro est une seconde extrêmement proche, et nous le recommandons vraiment.

Dans l’ensemble, l’Oppo Find X2 Pro était juste derrière le Huawei P40 Pro Plus lors de notre vote interne. Ce ne sont vraiment que des détails mineurs qui les séparent. De plus, les téléphones Oppo n’ont pas le problème des applications Google susmentionné, vous devriez donc jeter un œil sérieux à l’appareil Oppo Find X2 Pro si vous êtes intéressé par un smartphone avec un appareil photo haut de gamme. Il obtient également de très bons résultats dans un certain nombre d’autres catégories Best of Android. C’est juste un appareil globalement incroyable.

Finalistes

Sans surprise, le Huawei P40 Pro et OnePlus 8 Pro se sont rapprochés du P40 Pro Plus et Oppo Find X2 Pro.

Le Huawei P40 Pro possède un système de caméra extrêmement similaire au Pro Plus, il produit donc efficacement la même balance des couleurs et la même qualité d’image à partir de son capteur principal. Il a obtenu un score légèrement inférieur car il ne possède pas la capacité de zoom optique 10x du Pro Plus, mais c’est toujours un très bon système de caméra.

Le OnePlus 8 Pro est dans un bateau similaire. Il utilise le même capteur Sony IMX 689 que l’Oppo Find X2 Pro, ce qui donne une qualité d’image fantastique, mais le manque d’un téléobjectif optique 5x le rend un peu moins flexible. Pourtant, c’est aussi un système incroyablement bon.

C’est une enveloppe. Revenez demain pour découvrir qui remporte le segment Value de nos prix Best of Android: Mid-2020.