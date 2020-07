No Man’s Sky: la mise à jour de Désolation ajoute de nouveaux environnements jouables

Recherche de butin et d’histoire



par Liam Croft Il y a 15 secondes

No Man’s Sky vient d’ajouter le cross-play à sa longue liste de fonctionnalités le mois dernier et maintenant il est déjà de retour avec une autre mise à jour PlayStation 4. Intitulée Désolation, cette dernière mise à jour ajoute un nouvel environnement jouable aux vastes étendues de l’espace sous la forme de cargos apparemment abandonnés remplis de butins et de rythmes d’histoire.

Ce patch gratuit ajoutera la possibilité de rechercher ces générés de manière procédurale dans les navires en VR et en dehors de celui-ci avec des amis. Une fois que vous avez rassemblé tous les éléments de récupération que vous pouvez transporter, vous devrez planifier votre itinéraire d’évasion, mais c’est ici que vous commencerez à rencontrer des problèmes. Sean Murray, fondateur de Hello Games, a déclaré: « Dans la panique de fuir le navire, des éléments dangereux se répandent, les systèmes de défense se brouillent et les contrôles de l’environnement commencent à échouer. Certains navires peuvent même avoir été envahis par des formes de vie extraterrestres hostiles … Vous voudrez peut-être d’emmener des amis pour augmenter vos chances de sortir vivant. «

La mise à jour de Désolation modifie également l’équilibre des armes pour permettre une expérience de combat plus cohérente. Allez-vous consulter cette dernière mise à jour de No Man’s Sky? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.

[source blog.playstation.com]

Voir aussi Jeux connexes