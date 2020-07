La comète éblouissante NEOWISE pourrait être une aubaine astronomique

Les Skywatchers ne sont pas les seuls à être excités Comète NEOWISE .

Les astronomes bourdonnent également sur le vagabond glacé, que les observateurs sous un ciel clair et sombre de l’hémisphère Nord peuvent actuellement voir à l’œil nu. La dernière comète à avoir présenté un spectacle aussi impressionnant a été Hale-Bopp depuis 1997, ont déclaré des responsables de la NASA.

Parce que NEOWISE est si brillant, « nous pouvons obtenir beaucoup plus de données et de meilleure qualité que pour la plupart des comètes », Emily Kramer, membre de l’équipe scientifique de la NASA Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer ( NEOWISE), a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi 15 juillet.

« Donc la plupart comètes , vous ne pouvez les voir que depuis le plus puissant des télescopes parce qu’ils sont si faibles « , a déclaré Kramer, qui est basé au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie. » Ici, nous sommes en mesure de l’étudier avec une grande variété de différents télescopes. Et cela nous permettra de faire des études vraiment intéressantes, comme regarder ce qui arrive à cette comète au fil du temps. «

Ces observations pourraient également révéler des détails clés sur la composition et la structure du NEOWISE de 5 km de large, y compris sa fragilité. Et l’intérêt pour ces informations ne se limite pas aux spécialistes des comètes et aux planétologues.

« Nous nous soucions de cela parce que, dans le cas improbable – extrêmement improbable – où nous trouverons une comète qui se dirige vers nous, nous aimerions en savoir plus sur sa structure et sa composition afin d’avoir une meilleure idée de la façon de la pousser. « , a déclaré Amy Mainzer, chercheuse principale de NEOWISE, de l’Université de l’Arizona.

La comète NEOWISE a été découverte par le Vaisseau spatial NEOWISE le 27 mars de cette année (d’où le nom). La comète a fait son approche la plus proche du soleil le 3 juillet et se dirige maintenant vers le système solaire extérieur. Il ne nous reviendra pas avant 6800 ans, c’est donc notre seule chance de le voir.

NEOWISE l’a déjà fait, bien sûr, tout comme quelques vaisseaux spatiaux qui étudient le soleil. Par exemple, la sonde solaire Parker de la NASA a récemment pris un vue magnifique sur les queues jumelles de la comète . La sonde Solar Terrestrial Relations Observatory-A de l’agence a également imagé la comète NEOWISE, tout comme l’Observatoire solaire et héliosphérique, une mission conjointe entre la NASA et l’Agence spatiale européenne.

La comète n’est pas une grande cible pour le moment pour la plupart des télescopes les plus puissants du monde, à la fois au sol et dans l’espace, ont déclaré Kramer et Mainzer; NEOWISE est encore trop bas dans le ciel et trop proche du soleil. Mais les choses devraient changer dans un avenir proche.

« Je m’attends à ce que la plupart des grands télescopes observent cette comète une fois qu’elle s’éloigne du soleil », a déclaré Kramer.

La comète NEOWISE devrait continuer à faire un spectacle de ciel pour les prochaines semaines, a-t-elle ajouté. Mais ne présumez pas que vous avez autant de temps – sortez et regardez-le maintenant, pendant que vous le pouvez.

« Les comètes sont notoirement difficiles à prévoir, ce qui va leur arriver », a déclaré Kramer. « Nous sommes tous très heureux de voir comment cette comète progresse. »

