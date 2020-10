Le légionnaire de l’ÖFB Andreas Weimann est absent longtemps après une déchirure du ligament croisé

Andreas Weimann manquera probablement l’équipe anglaise de football de deuxième division Bristol pour le reste de la saison. Le club a annoncé sur son site Web que l’attaquant de 29 ans avait subi une rupture du ligament croisé lors du match de la semaine précédente contre Swansea et qu’il serait opéré la semaine prochaine. « Il va nous manquer. C’est un leader sur et en dehors du terrain », a déclaré l’entraîneur de Bristol Dean Holden.

« Je ne l’ai pas vraiment remarqué au début, mais un collègue qui était à cinq mètres m’a dit qu’il avait entendu le Schnalzer », a déclaré le Viennois au Journal Kronen. En conversation avec Ciel Weimann a également assuré: « Dans les circonstances, je vais bien, aussi bien que je peux avec une déchirure du ligament croisé. Je n’ai pas non plus de douleur et je peux marcher normalement. »

Le joueur de l’équipe ÖFB à 14 reprises, Weimann, a joué à Bristol depuis 2018, avant que le Viennois ne soit actif pour Aston Villa, Watford, Derby County et Wolverhampton.