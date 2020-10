Le diagnostic de cancer de Jeff Bridges lui fait «  apprécier sa mortalité  »

2020-10-30 07:30:10

Jeff Bridges, star de «The Big Lebowski», a admis que son récent diagnostic de lymphome avait suscité des sentiments de «précocité et de gratitude» et lui avait fait «apprécier sa mortalité».

La star de 70 ans a révélé la semaine dernière qu’il avait reçu un diagnostic de lymphome, mais il a été inondé de messages réfléchis et a admis que tout l’amour qu’il a reçu ressemble à « une sorte de virus positif ».

Il a écrit sur son site Web: « Ce truc du cancer suscite des sentiments de précocité et de gratitude et un bon vieux amour de la mode et beaucoup, beaucoup de temps. Je le sens tellement venir à ma façon, et mec je l’apprécie.

«C’est contagieux, tout cet amour, comme une sorte de virus positif. Je tiens à remercier et à vous remercier pour avoir tendu la main pendant cette période. Ça fait du bien de recevoir tous les bons vœux et l’amour!

«Ce cancer me fait apprécier ma mortalité, apprécier l’impermanence.

« Je réalise que si j’ai de la merde à partager, c’est le moment. (Sic) »

Jeff a également orienté les gens vers son site avec une publication sur Instagram, et il a partagé une photo de lui-même accroché à un goutte à goutte à l’hôpital.

Il a écrit: « Je tiens à vous remercier tous d’avoir contacté pendant cette période, ça fait du bien de recevoir tous les bons voeux et l’amour! Je partagerai plus de mises à jour sur mon site. Lien dans la bio. »

La semaine dernière, Jeff s’est rendu sur Twitter pour annoncer qu’il commençait un traitement pour le cancer, qui se développe dans les cellules du système immunitaire appelées lymphocytes.

Il a reculé les années en tant que son personnage emblématique The Dude du film de 1998 «The Big Lebowski» pour mettre à jour ses fans sur sa santé, et a admis que « le pronostic est bon ».

Jeff a écrit: « Comme dirait le mec .. Un nouveau S *** est apparu. On m’a diagnostiqué un lymphome. Bien que ce soit une maladie grave, je me sens chanceux d’avoir une grande équipe de médecins et le pronostic est bien.

Je commence le traitement et je vous tiendrai au courant de mon rétablissement.

«Je suis profondément reconnaissant pour l’amour et le soutien de ma famille et de mes amis.

« Merci pour vos prières et vos meilleurs vœux. Et, pendant que je vous ai, n’oubliez pas d’aller voter. Parce que nous sommes tous dans le même bateau. »

