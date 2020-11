Le jeu gratuit d’Epic de la semaine prochaine est le classique indépendant de Cave Story +

Si vous vous rendez sur Epic Games Store pour récupérer le jeu gratuit de cette semaine, vous pourrez voir ce qui est prévu pour la semaine prochaine. C’est Cave Story +, le jeu de plateforme indépendant classique de Daisuke Amaya.

Dans Cave Story +, vous vous réveillez dans une grotte sans vous souvenir de la façon dont vous y êtes arrivé. Vous rencontrez rapidement les Mimigas, une race innocente de créatures ressemblant à des lapins qui sont menacées par un savant fou. C’est à vous d’explorer les grottes et de trouver un moyen de sauver les Mimigas – et en cours de route, vous devrez combattre une vingtaine de boss sur 15 niveaux différents et trouver 10 armes uniques qui ont chacune ses propres améliorations à découvrir.

Cave Story + est une réédition de Cave Story originale, et cette version vous permet de choisir entre les graphismes 320 × 480 d’origine et la version mise à jour «HD» trouvée dans le port WiiWare. Il propose également un nouveau script anglais, une musique remasterisée (ainsi que la bande originale) et six nouveaux modes de jeu, dont un boss rush.

Voici la bande-annonce:

Cave Story + est un vrai régal, et c’est un jeu incontournable pour les fans des jeux NES et SNES Metroid qui l’ont inspiré. Vous pourrez le récupérer gratuitement sur Epic Games Store à partir du 3 décembre.

Il existe cependant de nombreux autres jeux gratuits disponibles sur PC, alors consultez le lien si vous en avez envie.