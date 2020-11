Bajaj Pulsar termine 20 ans en Inde

La marque Bajaj Pulsar a terminé 20 ans de son existence sur le marché indien. C’est la moto de banlieue sportive la plus vendue ou la moto haut de gamme d’entrée de gamme à ce jour.

Deux marques emblématiques ont accompli 20 ans d’existence en Inde. Il y a à peine un jour, Honda Activa a terminé 20 ans en Inde et maintenant, Bajaj Pulsar a également atteint le même record. L’un des plus grands noms de l’industrie, Bajaj a dévoilé le Pulsar en 2000. C’était l’un des premiers navetteurs sportifs à être lancé.

À cette époque, nous avions toujours le Suzuki Shogun mais le Yamaha RX100 a été abandonné. Ainsi, la jeune génération à cette époque n’avait pratiquement aucune option de moto élégante. Puis est entré dans le Pulsar avec son style de banlieue de rue nue, qui est devenu un succès instantané. Il avait l’air musclé, assez rapide et à un prix abordable. Surtout, il y avait enfin une belle moto pour la classe moyenne.

En 2001, le premier Pulsar a été lancé en Inde avec un moteur DTS-i de 150 cm3 et une boîte de vitesses à 5 rapports. 2 ans plus tard, le style des phares a été changé et à la place, il a reçu un capot. Encore une fois, un an plus tard, en 2004, il a obtenu des roues en alliage en option avec la configuration de roues à rayons existante. En 2006, il a reçu une mise à niveau majeure en hommage à 1 million de clients.

La Bajaj Pulsar 2006 a reçu des alliages noircis, un nouveau phare, de légères révisions de style et surtout, un moteur hautement amélioré. En 2007 encore, nous avons vu le lancement du Pulsar 200 qui portait le même style mais avec des pneus légèrement plus gros. En 2009, la Pulsar 220F la plus puissante a été lancée, une moto semi-carénée, opposée à la Hero Karizma.

À ce moment, Bajaj avait déjà franchi la barre des 3 millions et avait également lancé Pulsar avec un moteur de 180 cm3. Alors que les Pulsar 200 et 180 n’étaient pas aussi populaires que les deux autres modèles existants, la Pulsar 135 LS a été lancée en 2009. C’était une moto très populaire pour ceux qui trouvaient même la Pulsar 150 chère. 135 LS a eu un bon parcours pendant 5-6 ans avant d’être interrompu en 2018.

En 2012, entrez Pulsar NS200 qui était encore quelque chose que les Indiens n’avaient jamais vu. Une moto de rue nue musclée de 200 cm3 qui ne signifiait que des performances et rien d’autre. Évalué avec soin sous un Lakh à cette époque, il a créé un énorme tollé sur le marché. Depuis lors, Bajaj n’a jamais regardé en arrière avec sa marque Pulsar. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, il est toujours très populaire et une référence pour les acheteurs qui recherchent des motos dans le budget 1 Lakh.