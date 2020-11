Vin Diesel révèle comment Paul Walker était en fait le catalyseur de sa carrière de chanteur

Après le premier Rapide furieux film, la franchise a vu Brian O’Connor de Paul Walker et Dominic Toretto de Vin Diesel se séparer, avec 2 rapide 2 Furieux après le premier et le second n’apparaissant qu’à la fin de Tokyo Drift, qui par ailleurs mettait en vedette de tout nouveaux personnages. Mais quand les 2009 Rapide furieux roulé autour, Brian et Dom se sont réunis, et cela a ouvert la voie aux deux personnages pour devenir aussi proches que des frères. Alors que Walker n’est malheureusement plus avec nous, Brian est toujours en vie dans le Rapide furieux univers, apparu pour la dernière fois dans Furieux 7 et a maintenant quitté la vie des braquages ​​centrés sur la voiture pour se concentrer sur les soins de sa famille.