Le gouvernement fédéral aura le dernier mot sur le retour de la LNR

Vendredi, le gouvernement fédéral aura le dernier mot sur la reprise de la LNR lorsqu’il présentera un plan national pour le retour du sport.

La réunion cruciale du cabinet devrait être le dernier obstacle pour la ligue, qui continue de grimper vers son intention de relancer sa saison le 28 mai.

Le président de la Commission ARL, Peter V’landys, espère finaliser la restructuration de sa concurrence alors qu’il poursuit les discussions avec les diffuseurs au début de la semaine.

Le montant des revenus que la ligue pourra renégocier dans ses discussions sensibles avec The Nine Network et Fox Sports sera déterminant.

Peter V’landys (Getty)

Le comité innovateur de la LNR est prévu pour mercredi, mais il pourrait être repoussé si V’landys n’était pas en mesure de mettre au point un arrangement de radiodiffusion.

Les clubs de la LNR et la Rugby League Players Association devraient également donner leur avis sur les mesures de biosécurité strictes de la ligue lundi.

Dimanche, l’instance dirigeante a transmis un document de 48 pages décrivant les protocoles pour assurer la santé et la sécurité de ses joueurs et du personnel du club.

Le même document sera présenté au comité de détection de la santé du gouvernement fédéral plus tard cette semaine avant une réunion du cabinet national vendredi.

Il est prévu que la réunion prévoit l’avenir immédiat non seulement des codes sportifs d’élite comme la LNR, mais aussi des compétitions de base.

Des stars de la LNR éclatées en camping

« Ces questions seront traitées par le cabinet national parce que nous savons que cela n’affecte pas un seul code », a déclaré lundi le Premier ministre de NSW Gladys Berejiklian.

« Cela affecte un certain nombre de codes, cela affecte le sport communautaire.

« Et le Premier ministre et tous les chefs d’État ont estimé qu’il était approprié d’avoir une réponse nationale à ces questions. »

Le résultat pourrait entraîner une exemption essentielle de l’Australian Border Force pour que les Warriors puissent entrer dans le pays depuis la Nouvelle-Zélande jusqu’à dimanche.

Le Premier ministre de NSW Gladys Berejiklian. (AAP)

Les 16 clubs ont reçu l’ordre de commencer les préparatifs pour reprendre l’entraînement de l’équipe lundi, donnant aux équipes trois semaines avant le retour de la saison fin mai.

La ligue étudie également si d’autres clubs non membres de la Nouvelle-Galles du Sud peuvent s’entraîner dans leur pays d’origine ou être forcés de se déplacer indéfiniment à Sydney.

« Nous apprécions également les différents codes de mise en place de leurs plans de lutte contre la pandémie, que certains responsables de la santé sont en train de suivre », a déclaré Berejiklian.

« Mais je dirais que ce que le cabinet national détermine guidera un grand nombre d’organisations sportives vers les attentes qu’elles pourront gérer à l’avenir. »

LA GRANDE SEMAINE À VENIR POUR LE LNR:

LUNDI – Les clubs et le syndicat des joueurs rencontrent le LNR pour donner leur avis sur le plan de santé de la ligue en matière de biosécurité

MARDI – NRL espère finaliser les détails d’un nouvel accord de diffusion avec The Nine Network et Fox Sports

MERCREDI – Réunion du projet Apollo prévue pour discuter de la concurrence re-jigged

VENDREDI – Réunion du cabinet national pour décrire le retour du sport d’élite et communautaire

DIMANCHE – Dernier jour, les guerriers peuvent s’envoler pour l’Australie et rejoindre les clubs rivaux de la LNR en retournant officiellement à l’entraînement le lundi 4 mai.

©AAP2020