Le prochain DLC de MechWarrior 5 est retardé mais obtiendra plus de contenu

Piranha Games a annoncé la semaine dernière que le prochain pack DLC de MechWarrior 5: Mercenaires sera retardé. Vous pouvez lire une partie de l’annonce ci-dessous car la société a révélé qu’elle ne voulait pas compromettre les plans qu’elle avait pour le DLC en essayant de respecter la date de sortie d’avril. Au lieu de cela, ils ont choisi de retarder le DLC pour vous offrir le meilleur produit possible. De plus, plutôt que de simplement le conserver pour ce qu’ils prévoyaient, ils vont également étendre le DLC. Vous pouvez en savoir plus sur les modifications apportées à la MechWarrior 5 DLC ci-dessus.

Au cours des 3 derniers mois, l’équipe a travaillé dur pour créer notre premier pack DLC. Notre objectif initial était de publier un pack de contenu qui comprenait un robuste mode carrière ciblé pour la sortie d’avril. Peu de temps après avoir commencé à jouer notre révision initiale du mode carrière, nous avons réalisé que ce n’était pas le mode carrière que nous voulions vraiment faire, mais au lieu de cela, nous faisions des compromis en raison de notre échéance d’avril. L’équipe débattait souvent de nouvelles fonctionnalités qui ne correspondaient tout simplement pas au calendrier, mais avaient l’impression qu’elles ajouteraient une profondeur et un intérêt supplémentaires que les joueurs souhaiteraient vraiment pour une exploration sous forme libre de la sphère intérieure. Après réflexion, nous avons décidé de retarder la publication pour intégrer ces fonctionnalités et nous avons ajusté nos estimations à une version de juin. Peu de temps après avoir fait ces ajustements, le monde a changé et nous avons dû nous réadapter à une nouvelle politique de travail à domicile. À la suite de tous ces changements, il est peu probable que nous publions le DLC en mode carrière amélioré au premier semestre de cette année. Rassurez-vous, l’équipe travaille dur pour créer un mode carrière encore plus étendu, avec encore plus de mechs, d’armes, d’équipement, de missions, de biomes et quelques surprises que nous espérons que vous aimerez.

Le post The Next MechWarrior 5 DLC is Delayed but Will Get More Content est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.