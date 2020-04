Digimon Survive est apparemment toujours sur la bonne voie pour 2020

Beaucoup de fans se sont inquiétés cette semaine quand il est apparu que Bandai Namco avait peut-être mis Digimon Survive en attente. Le jeu a, depuis aussi longtemps que nous le savons, une date de sortie inconnue. Juste une fenêtre de l’année 2020, ce qui, comme nous le savons tous, ne signifie pratiquement rien puisque les jeux sans fenêtre saisonnière verrouillée sont constamment repoussés. Même ceux qui prétendent des choses comme «Q3 2020» sont déplacés pour diverses raisons. Vous pouvez donc imaginer ce que les fans pensaient lorsque le dernier numéro de Famitsu hebdomadaire au Japon répertorié Digimon SurviveLa fenêtre de sortie de ‘avait été changée de 2020 à « TBA ».

Les fans ont immédiatement paniqué et se sont inquiétés du fait que le jeu était désormais une victime de l’industrie de la planification autour du coronavirus. Les jeux étant repoussés en raison de l’épidémie, il ne faut pas beaucoup d’imagination pour supposer qu’il peut y avoir des titres que nous connaissons tous les deux et dont nous n’avons aucune idée à ce sujet. Alors que les développeurs travaillent à domicile pour obtenir ce qu’ils ont promis aux gens en temps opportun. Cette panique a été apaisée lorsque Gematsu a fait des fouilles et a obtenu un représentant de Bandai Namco qui confirmé que le jeu est toujours prévu pour 2020, et que l’annonce TBA n’était qu’une faute de frappe de Famitsu hebdomadaire.

Le dernier numéro de Weekly Famitsu a changé la date de sortie de Digimon Survive de «2020» à «TBA». UNE @BandaiNamcoUS Le représentant a confirmé à Gematsu que Digimon Survive est toujours sur la bonne voie pour une sortie en 2020 et que « le passage de 2020 à TBA est une faute de frappe du côté de Famitsu. » pic.twitter.com/jSjjO0QeME – Gematsu (@gematsucom) 22 avril 2020

C’est une bonne nouvelle pour les joueurs qui ont hâte de voir le nouveau jeu. Si vous ne le connaissez pas déjà, Digimon Survive est un titre RPG tactique mettant en vedette des personnages et des créatures de la franchise. Vous en reconnaîtrez beaucoup parmi la première série animée jusqu’à maintenant. C’est un changement de rythme très audacieux par rapport aux autres jeux que Bandai Namco a sorti pour l’IP. Donc, savoir qu’il est toujours en préparation cette année et pas seulement relégué à une étagère est assez génial.

