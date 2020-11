Le gambit de la reine: la véritable histoire des pilules vertes de Beth

Dans la série, Jolene (Moses Ingram), une autre sœur orpheline devenue sœur aînée, conseille sournoisement à Beth d’attendre et de prendre les vertes juste avant de se coucher, «sinon elles s’éteignent dès que vous en avez besoin.» Pour Beth, cela signifie qu’ils l’ont mise dans un état altéré; une fois qu’elle est présentée à un échiquier, les pilules lui permettent d’halluciner les pièces sur le plafond de sa chambre, cartographiant les mouvements jusque tard dans la nuit.

Alors que les réactions de Beth aux sédatifs semblent initialement étranges, il devient vite clair que l’enfant est devenu accro. Peu de temps après son arrivée, l’orphelinat arrête d’administrer les «vitamines» vertes après leur interdiction en raison de leur tendance à créer des habitudes – mais à ce moment-là, Beth éprouve des symptômes de sevrage. Sa tentative désespérée de s’introduire dans la pharmacie de l’orphelinat à la fin du premier épisode donne le ton de la série pour une cinématographie captivante, avec le plan de Beth effondré parmi les pilules éparpillées dont elle a tant besoin.

Cette étape de la vie de Beth a également des enjeux dans la réalité: une enquête BuzzFeed de 2018 sur le système d’orphelinat catholique au XXe siècle en Amérique du Nord a trouvé des preuves et des récits de nonnes devenues infirmières administrant des sédatifs intraveineux à des orphelins.

Après ce coup, les pilules quittent la vie de Beth pendant des années; elle ne les aurait peut-être plus jamais rencontrés sans sa belle-mère, Alma Wheatley (Marielle Heller), et son besoin de «médecine de la tranquillité» pour soulager la douleur de ses rêves d’artistes non réalisés: elle demande à Beth de renouveler une ordonnance pour personne d’autre que le Xanzolam vert familier, qui aide à «égaliser» la mère et la fille de différentes manières.

Bien que le nom Xanzolam soit fictif, la pilule est clairement destinée à être un substitut aux benzodiazépines réelles, des tranquillisants qui agissent sur le cerveau et le système nerveux central afin de réduire l’anxiété, apaiser l’insomnie et (ironiquement) traiter le sevrage. symptômes. Conçus comme une alternative plus sûre aux barbituriques, les «benzos» étaient souvent abusés en étant pris bien au-delà de la période de traitement à court terme recommandée. Développés dans les années 1950, les benzos étaient un élément incontournable de la société dans les années 1960, les médecins prescrivant régulièrement «Mother’s Little Helper» comme solution miracle à l’ennui des ménagères.

Partager : Tweet