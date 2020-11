5 raisons pour lesquelles Blade: Trinity est le parrain, partie III des films de super-héros, et c’est correct

Les nouveaux personnages ne sont pas très engageants

Rappelez-vous le pack de sang de Lame 2? Blade devait travailler avec eux, mais il était également aux commandes, les laissant mourir s’il sentait qu’ils avaient survécu à leur objectif. Mais en Blade Trinity, nous avons deux nouveaux personnages dans Hannibal King, interprétés par Ryan Reynolds et Abigail Whistler (la fille de Whistler), joués par Jessica Biel, et ils sont tous les deux terribles. Ils composent ce qu’on appelle The Nightstalkers, qui sont des bandes dessinées, mais ils sont inintéressants comme l’enfer et ils prennent beaucoup trop de temps à l’écran. En d’autres termes, ils n’ajoutent pas à l’histoire comme le Blood Pack l’a fait. Ils en retirent à la place.

Le Parrain III a le même problème. Oui, Michael Corleone et Kay Adams-Corleone (interprétés par Al Pacino et Diane Keaton, respectivement) reviennent, mais le reste de la distribution est presque complètement nouveau, et la plupart sont pâles par rapport à des personnages comme Fredo, Tom Hagen ou Sonny. . Et puis, vous avez Mary Corleone, qui a été tristement interprétée par Sophia Coppola. Beaucoup de gens disent qu’elle détruit tout le film avec sa terrible performance. Et tant que personne n’est Blade Trinity est cette mauvais, personne dans Blade Trinity est-ce bon non plus.