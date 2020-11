« A la fraîcheur, la légèreté et la joie de jouer à nouveau »

L’entraîneur national Joachim Löw a évalué positivement le transfert du héros de la Coupe du monde Mario Götze aux Pays-Bas et a appelé à la patience avec le buteur final. « On sent qu’il a sa fraîcheur, sa facilité et sa joie de jouer à nouveau », a déclaré Löw avant le match de la Ligue des Nations de l’équipe nationale à Leipzig contre l’Ukraine en ZDF (cliquez ici pour le ticker en direct).

« Il faut lui laisser du temps, il n’a pas joué depuis longtemps », a déclaré l’entraîneur national, « il faut voir comment il évolue au cours des semaines et des mois à venir. Maintenant, il n’était plus un problème pour moi. »

Götze, qui avait joué depuis son dernier match international il y a trois ans, est passé du Borussia Dortmund au PSV Eindhoven cet été. Là, le joueur de 28 ans a attiré l’attention avec trois buts lors de ses six premiers matchs de compétition. Il était « extrêmement heureux » de ce départ, a déclaré Löw.