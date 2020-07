Le footballeur Prabhsukhan Gill met en place une «  salle de sport maison  » pour rester en forme – Football

Le gardien de but des Kerala Blasters Prabhsukhan Gill, qui faisait partie de l’équipe indienne à la Coupe du Monde de la FIFA U-17 2017, a rassemblé divers équipements et mis en place une «salle de sport maison» pour rester en forme pendant le verrouillage forcé par le coronavirus.

Il a déclaré que la «salle de sport maison» l’avait aidé à rester en parfait état dans sa résidence de Sarabha, au Pendjab.

«Dès qu’il est devenu clair qu’un verrouillage est imminent (en mars 2020), mon frère (Gursimrat) et moi avons eu l’idée de construire une salle de sport à la maison. Nous avons acheté et acheté tout l’équipement que nous pouvions en peu de temps et avons créé une salle de sport dans notre propre maison », a déclaré Prabhsukhan, cité par l’AIFF.

« Il y a au moins 200 kilos d’équipement – comme des tiges, des plaques de poids variés, des haltères, des ballons médicinaux, ainsi que des bandes de résistance, des cônes, etc. » L’ancien tireur d’Indian Arrows a évoqué le fait de surmonter la «frustration» initiale et «l’importance de rester dans la meilleure forme possible» malgré l’incertitude.

«Au départ, c’était frustrant. C’était normal de prendre les choses à la légère pendant le verrouillage, mais mon frère et moi avons réalisé que si nous restons assis, rien de bon n’en sortira. «Par conséquent, nous avons décidé de rassembler l’équipement et de garder nos muscles toniques et notre corps en forme autant que possible. Nous étions déterminés à faire de notre mieux dans les circonstances », a déclaré Prabhsukhan.

Pendant les deux premiers mois, seuls les frères Gill ont travaillé dur dans leur gymnase maison. Cependant, une fois les restrictions assouplies, davantage de joueurs ont pu les rejoindre depuis les environs – y compris les anciens coéquipiers de Prabhsukhan Indian Arrows – Vikram Partap Singh, Narender Gahlot, Deepak Tangri et Gurkirat Singh.

«Nous nous sommes assurés de suivre tous les protocoles prescrits, tels que la désinfection et le respect des normes de distanciation sociale.» Il a également évoqué sa routine ces jours-ci, alors que les espaces publics sont maintenant ouverts – ce qui a conduit à une atmosphère de «camp» sur le terrain de son village.

«Nous avons un magnifique terrain dans notre village et l’avons utilisé une fois qu’il a été ouvert. Peu à peu, quelques-uns d’entre nous se sont réunis – dont 4 à 5 joueurs professionnels, et nous avons commencé notre entraînement physique là-bas. Nous y allons deux fois par jour, avec une séance de gym entre les deux.

« Il est intéressant de noter que nous partageons également le terrain avec les lutteurs, les athlètes et les joueurs de kabaddi, ce qui rend l’atmosphère comme celle d’un camp », a ajouté Prabhsukhan, 19 ans.

Le gardien, qui a joué pour la dernière fois pour le Bengaluru FC dans le Hero ISL, fait partie de la formation des jeunes de l’AIFF depuis 2014 et a déclaré que l’exposition précoce l’avait aidé à réaliser l’importance de rester en forme et de manger sainement.

«J’ai rejoint l’équipe indienne au niveau U-14 et j’ai immédiatement appris que si vous devez être à votre meilleur et que vous voulez éviter les blessures, vous devez prendre soin de votre forme physique», a déclaré Prabhsukhan. «Au fur et à mesure que nous mûrissions et gagnions de plus en plus de visibilité, y compris des tournées internationales, nous avons compris de plus en plus, avec l’aide précieuse de nos entraîneurs et de notre personnel.

«Lorsque nous nous sommes préparés pour la Coupe du monde U-17, nous avons appris des exercices de gymnastique spécifiques qui n’ont pas nui à notre croissance naturelle. Nous aurions également des programmes individuels, qui ont joué un rôle énorme dans notre développement.

