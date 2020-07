Tony Lopez réagit aux rumeurs de mort – de fausses nouvelles disent qu’il est mort dans un accident de voiture! – .

in

Tony Lopez a fait l’objet d’un autre scandale Internet sous forme de rumeur s’est propagé hier que la star de TikTok était morte. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont de fausses nouvelles.

Avec plus de 20 millions de followers, Tony Lopez est une star de TikTok extrêmement populaire et très appréciée de ses fans. Ainsi, lorsque des rumeurs ont commencé à émerger selon lesquelles il était mort, Twitter s’est effondré.

Mais les rumeurs ne sont en fait que de fausses nouvelles, ne vous inquiétez pas, il n’est pas mort. C’est juste une autre tempête Internet stupide – et Tony en a même ri lui-même!

Qui est Tony Lopez?

Tony Lopez est une personnalité américaine des médias sociaux qui est devenue célèbre grâce à TikTok.

Le joueur de 20 ans de Las Vegas compte plus de 20 millions d’abonnés sur TikTok et 7 millions sur Instagram, populaire pour ses vidéos de danse et sa beauté.

Il fait également partie du duo populaire The Lopez Brothers, une chaîne YouTube de 1,7 million d’abonnés qu’il a avec son frère Ondreas où ils filment des vidéos de défis et des farces.

Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Tony Lopez était mort

Jeudi, les médias sociaux ont paniqué alors que des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles Tony Lopez était mort. Mais ne vous inquiétez pas, c’était de fausses nouvelles.

Après qu’il soit devenu viral sur Twitter, de nombreux sites de fausses nouvelles ont commencé à couvrir l’histoire. L’un d’eux a déclaré: «La star de TikTok, Tony Lopez, a été retrouvée morte d’une manière alliée de Los Angeles. Il a été poignardé deux fois à la jambe et au bras. Ouais, ça ne semble pas très légitime.

D’autres ont commencé à répandre une rumeur selon laquelle il était mort dans un accident de voiture, mais ce n’est pas vrai non plus.

Ensuite, Tony a posté une nouvelle vidéo TikTok et était actif sur les réseaux sociaux, alors les gens sur Twitter ont commencé à être vraiment confus au sujet des rumeurs, disant des choses comme «pourquoi les gens pensent que vous êtes mort» et «yo @lopez_tony alors apparemment vous êtes mort ? »

Pourquoi tout le monde dit que @lopez__tony est mort ?? il n’est pas – ︎ℍ ℍ ! ♡ ︎ (ree breejackson007) 30 juillet 2020

Puis, Tony Lopez lui-même a vu les rumeurs et a décidé de les aborder sur son propre Twitter. Il a dit:

Lmao vous m’avez tous eu « » littéralement. – Tony Lopez (@lopez__tony) 30 juillet 2020

Tony, bien sûr, a juste ri de la situation, la trouvant complètement hilarante et utilisant l’emoji Squelette pour symboliser sa propre mort.

