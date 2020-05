Le fondateur de Williams toujours incapable de parler de la mort d’Ayrton Senna 26 ans après le crash

La mort tragique de la légende de la F1, Ayrton Senna, il y a 26 ans, fait encore rêver le patron de l’équipe Williams, Sir Frank Williams.

Senna est considéré par beaucoup comme le plus grand pilote de F1 de l’histoire et est malheureusement décédé au Grand Prix de Saint-Marin de 1994 lorsqu’il a fracassé sa voiture Williams à 305 km / h dans un mur de béton sur la piste d’Imola.

La légende brésilienne a quitté son équipe de longue date McLaren, qu’il a rejoint en 1988, pour rejoindre Williams en 1994, en remplacement de l’ancien coéquipier Alain Prost.

La directrice adjointe de l’équipe de Williams, la fille du fondateur, Claire Williams, a révélé que son père n’a jamais parlé de la tragédie et qu’il ne peut toujours pas affronter la douleur que le 1er mai a apportée.

L’accident s’est produit le 1er mai 1994. (Getty)

« Ayrton était un dieu dans notre maison et l’était depuis de nombreuses années, voire des décennies.

« Frank a eu une histoire d’amour avec Ayrton. Il est entré dans son cœur, dans son esprit, et il a toujours voulu le mettre dans sa voiture de course.

« Le souhait de papa s’est alors réalisé, mais il s’est terminé de la pire façon possible.

« Frank n’en a jamais parlé à personne. Il intériorise et garde tout. C’est ainsi qu’il a été élevé, mais vous pouvez voir la douleur dans ses yeux chaque fois qu’il pense à l’accident.

« Il parlera de ce qu’était un grand homme Ayrton et quel grand pilote il était, mais rien à voir avec l’accident. »

L’incident a ébranlé la F1. (Getty)

Le pilote était une superstar mondiale qui était très appréciée dans toute l’Amérique du Sud.

Plus de 30 000 personnes devraient célébrer la vie du grand F1 dans sa ville natale de Sao Paulo au Brésil.

Peu de temps avant le crash. Senna a exprimé le désir de lancer un projet pour aider à apporter une éducation de qualité à ceux qui sont paralysés par la pauvreté au Brésil.

Quelques mois après sa mort tragique, la famille de Senna a ouvert l’Institut Senna. Il aide désormais 1,5 million d’enfants par an.

S’exprimant avant le rassemblement pour célébrer son oncle, Bianca Senna a déclaré que l’idée derrière l’événement était de toucher aux choses que son oncle aimait.

« C’est un festival de musique, de sport et de course. Et nous avons choisi ces trois choses parce que c’est ce qu’il aimait le plus.

Le séné était très aimé et une icône mondiale. (Getty)

«L’idée est de montrer Ayrton en tant que conducteur, en tant qu’idole et en tant qu’homme. À chaque réunion, quelqu’un a une histoire à raconter sur Ayrton.

« Son nom nous ouvre encore de nombreuses portes. Nous avons été approchés par de très grandes entreprises cette année car elles veulent rendre hommage à Ayrton.

« Il voulait changer l’avenir du pays en donnant aux autres la même opportunité qu’il avait de se développer en tant que personne. Et nous pensons que l’éducation est le seul moyen d’y parvenir. »

« C’est une famille de perfectionnistes et nous ne pouvons pas dire que nous avons réussi alors qu’il y a encore des enfants souffrant du manque d’éducation.

« Mais en regardant toute l’influence que nous avons eue, ce fut un travail formidable. »

Le mystère entoure toujours l’accident mortel de Senna, mais Frank Williams a été innocenté pour homicide involontaire coupable en 1997.

« Papa est allé aux funérailles d’Ayrton au Brésil, ce qui, du point de vue de la sécurité, nous inquiétait tous car Ayrton était un énorme héros et il est mort dans notre voiture. Mais Frank voulait être là », a déclaré Claire Williams.