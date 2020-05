Le football féminin revendique une inégalité de rémunération

Un juge fédéral a rejeté la demande de rémunération inégale des joueuses de l’équipe nationale féminine de football des États-Unis dans une défaite surprenante pour les championnes en titre de la Coupe du monde, mais a permis que leur allégation de conditions de travail discriminatoires soit jugée.

Les joueurs dirigés par Alex Morgan ont poursuivi en mars 2019, affirmant qu’ils n’avaient pas été payés également en vertu de leur convention collective à ce que l’équipe nationale masculine recevrait dans le cadre de son contrat de travail. Ils ont demandé plus de 66 millions de dollars de dommages et intérêts en vertu de la loi sur l’égalité de rémunération et du titre VII de la loi sur les droits civils de 1964.

Vendredi, dans une décision de 32 pages, le juge de district américain R. Gary Klausner a accordé en partie une requête en jugement sommaire partiel de la Fédération américaine de football. Il a rejeté les allégations de la loi sur l’égalité de rémunération mais a laissé intactes les réclamations de la loi sur les droits civils.

«L’historique des négociations entre les parties démontre que le WNT a rejeté une offre de paiement selon la même structure de paiement au jeu que le MNT, et le WNT était disposé à renoncer à des primes plus élevées pour les avantages, tels qu’une rémunération de base plus élevée et le garantie d’un plus grand nombre de joueurs sous contrat », a écrit Klausner.

« En conséquence, les demandeurs ne peuvent désormais pas rétroactivement considérer leur CBA pire que la MNT CBA en se référant à ce qu’ils auraient fait s’ils avaient été payés selon la structure des conditions de paiement au jeu du MNT lorsqu’ils ont eux-mêmes rejeté une telle structure », a-t-il déclaré.

Klausner a laissé intactes les affirmations selon lesquelles l’USSF aurait discriminé l’argent dépensé pour les billets d’avion commerciaux, l’hébergement à l’hôtel et les services d’assistance médicale et de formation.

Un procès est prévu pour le 16 juin devant un tribunal fédéral de Los Angeles.

« Nous sommes choqués et déçus de la décision d’aujourd’hui, mais nous n’abandonnerons pas notre travail acharné pour un salaire égal », a déclaré Molly Levinson, porte-parole des joueuses, dans un communiqué. «Nous sommes confiants dans notre cas et résolus dans notre engagement à faire en sorte que les filles et les femmes qui pratiquent ce sport ne soient pas considérées comme moins importantes simplement en raison de leur sexe.»

Les joueurs ont l’intention de demander à la 9e Circuit Court of Appeals des États-Unis d’annuler la décision de Klausner, une décision qui pourrait retarder le procès en 2021 ou plus tard.

«Si vous connaissez cette équipe, vous savez que nous avons encore beaucoup de combat en nous. Nous savions que cela n’allait pas être facile, le changement ne l’est jamais », a écrit la défenseuse Becky Sauerbrunn sur Twitter.

Alors que les Américaines sont l’équipe féminine la plus titrée, avec quatre titres de Coupe du monde dont les deux derniers, les hommes américains ne se sont même pas qualifiés pour la Coupe du monde 2018. L’USSF a fait valoir que les femmes gagnaient réellement plus que les hommes dans l’ensemble et selon la moyenne du jeu, et les femmes ont affirmé qu’elles devraient avoir la même structure de bonus que les hommes.

«Le simple fait de comparer ce que les joueurs de WNT ont reçu dans le cadre de leur propre CBA avec ce qu’ils auraient reçu dans le cadre du MNT CBA réduit la valeur que l’équipe accordait aux avantages garantis qu’ils reçoivent en vertu de leur accord, qu’ils ont choisi au détriment de bonus basés sur les performances plus élevés. », A écrit Klausner.

« Cette question est insuffisante pour créer une véritable question de fait important pour le procès », a-t-il ajouté.

Klausner a également déclaré que les femmes ne pouvaient pas avancer leur affirmation selon laquelle l’USSF les discriminait en programmant plus de matchs sur gazon artificiel que les hommes. Il a dit qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour montrer que les décisions sur la surface du champ étaient prises pour des raisons discriminatoires.

Il a rejeté l’argument de l’USSF selon lequel les hommes avaient un besoin concurrentiel de vols charters qui manquaient aux femmes, permettant à cette partie de la poursuite d’aller de l’avant. La fédération a fait valoir que les hommes, qui ont eu du mal à se qualifier pour la Coupe du monde, ont plus besoin de chartes que les femmes pour arriver plus reposés pour leurs qualifications.

« Cette justification n’explique pas pleinement la disparité flagrante sur l’argent dépensé en billets d’avion et hôtels pour les équipes », a écrit Klausner.

En outre, l’URSS a déclaré que les dépenses dans ces domaines étaient égales depuis que le syndicat des femmes avait accepté un nouvel accord sur le travail en 2017.

Klausner a autorisé d’autres plaintes concernant des hébergements de voyage discriminatoires, telles que l’argent dépensé pour des hôtels et des vols commerciaux, à être jugées en même temps que des réclamations sur des services de soutien tels que le personnel médical et de formation. Il a déclaré que les avocats de l’URSS ont attendu les réponses pour demander le rejet de ces allégations, ce qui signifie qu’il n’a pas eu à les examiner.

La requête en jugement sommaire de Seyfarth Shaw pour l’URSS incluait des arguments critiquant les joueuses américaines. Ce dépôt a provoqué un tollé et a conduit à la démission du président de l’USSF, Carlos Cordeiro, qui a été remplacé par Cindy Parlow Cone, une ancienne joueuse de l’équipe nationale. Latham & Watkins a pris les fonctions de conseil et a déposé le mémoire en réplique.

Parlow Cone a déclaré qu’elle espérait que le procès pourrait être réglé avant un procès.

« Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe nationale féminine pour tracer une voie positive pour faire progresser le jeu », a déclaré l’USSF dans un communiqué. «Nous sommes déterminés à poursuivre ce travail pour nous assurer que notre équipe nationale féminine reste la meilleure au monde.»

Plus tôt vendredi, les femmes ont demandé que Parlow Cone soit inclus comme témoin à charge. Leurs avocats ont déclaré que bien que la fédération ait réfuté les arguments antérieurs selon lesquels les femmes étaient inférieures à leurs homologues masculins en termes de compétences et d’efforts, elle prévoyait toujours de contester les différences de responsabilité.