L’éditeur de Buzzfeed Scott Lucas est d’accord avec Anakin Skywalker on Sand

Un éditeur pour Buzzfeed nommé ironiquement Scott Lucas a pris la position audacieuse d’être d’accord avec Anakin Skywalker sur le sujet du sable. Dans un post sur Twitter Jeudi, Lucas s’est déchaîné sur les plages en disant: « Les plages sont mauvaises, en fait. Elles ne signifient rien, ne produisent rien, n’ont pas d’histoire, pas de langue, pas de pensée, pas de but. Si vous aimez la plage, vous êtes le sujet épuisé de la fin le capitalisme, littéralement le dernier homme (ou femme). » Nous avons revérifié et confirmé que Lucas parlait bien des plages et non du site Web pour lequel il travaille.

Les plages sont mauvaises en fait. Ils ne signifient rien, ne produisent rien, n’ont pas d’histoire, pas de langage, pas de pensée, pas de but. Si vous aimez la plage, vous êtes le sujet épuisé du capitalisme tardif, littéralement le dernier homme (ou femme). – Scott Lucas (@scottlucas) 30 avril 2020

Bien que le raisonnement de Lucas diffère légèrement, il est difficile de ne pas remarquer que son nom est Lucas et qu’il fait écho aux opinions d’Anakin Skywalker dans le Guerres des étoiles préquels. Dans Star Wars Episode II: L’attaque des clones, Skywalker, dans une tentative erronée et maussade de courtiser Padme Amidala, lui dit: « Je n’aime pas le sable. C’est grossier, rugueux et irritant. Et ça passe partout. »

A défaut de ressentir l’ironie, ou peut-être de s’en délecter comme seul un vrai hipster de niveau supérieur, Lucas a doublé sa déclaration sur les plages en réponse à une moquerie bien justifiée, en disant: « Je vois des désaccords avec ma position courageuse contre les plages, mais dans leur forme contemporaine, l’infinité de leur inutilité, les plages sont le mauvais infini. Littéralement l’aide du Même. «

Je vois des désaccords avec ma position courageuse contre les plages, mais dans leur forme contemporaine, l’infinité de leur inutilité, les plages sont le mauvais infini. Littéralement l’enfer du Même. – Scott Lucas (@scottlucas) 30 avril 2020

Contrairement à Skywalker, Lucas n’a même pas l’excuse d’essayer d’impressionner Natalie Portman. Il déteste vraiment les plages, apparemment. Pour être juste, la diatribe de Lucas semble avoir été faite en réponse à des informations selon lesquelles les gens continuent de faire la fête sur les plages du comté d’Orange en Californie malgré les arrêtés du gouverneur de Californie Gavin Newsom, mais il est assez clair que ce n’était qu’une occasion de poursuivre un solide programme anti-plage. Au moment de la presse, Bleeding Cool n’a pas pu confirmer que la mère de Lucas avait été tuée par Tusken Raiders.

Le post Buzzfeed Editor Scott Lucas est d'accord avec Anakin Skywalker sur Sand est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.







