Le FC Goa fait partie de la Bundesliga, le RB Leipzig, partenaire stratégique – Football

Le FC Goa, club indien de la Super League, a annoncé jeudi avoir noué un partenariat stratégique de trois ans avec le géant de la Bundesliga, le RB Leipzig, principalement axé sur le développement des jeunes et la formation des entraîneurs.

Lors d’une conférence de presse virtuelle, il a également été annoncé qu’un programme de camp de football à l’échelle nationale serait également lancé dans le cadre du rapprochement.

Dans le cadre de ce partenariat, des entraîneurs de l’Académie RB Leipzig viendront à Goa pour transmettre leurs connaissances via des ateliers et le FC Goa enverra également des entraîneurs et des joueurs de la formation des jeunes du club pour s’entraîner à l’académie des jeunes du club allemand. travaillera en tandem non seulement pour s’entraider à se développer à l’international, mais aussi pour le développement du football en Inde.Le président et copropriétaire du FC Goa, Akshay Tandon, a déclaré que le club avait fait équipe avec des partenaires parfaits au RB Leipzig. »Notre objectif est de développer l’Indien. footballeurs pour la scène mondiale et ce partenariat nous aide à créer une voie visible pour tous les jeunes footballeurs en herbe en Inde », a déclaré Tandon, qui a été rejoint par le PDG de RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, dans l’événement virtuel.

Formé en 2009, le RB Leipzig, populairement connu sous le nom de « Red Bulls », a gravi les échelons dans la structure de la ligue et, en l’espace de sept ans, a obtenu une promotion en Bundesliga d’ici 2016. en UEFA Champions League et la saison 2019-20 les a de nouveau vu créer l’histoire, atteignant les demi-finales de la première compétition européenne.Le PDG de RB Leipzig, Mintzlaff, a pour sa part déclaré que le marché indien émergent était un point de départ approprié pour le club. projets futurs.

«Les discussions avec les responsables du FC Goa ont été très convaincantes et efficaces. Le marché indien émergent est un point de départ tout à fait approprié pour nos efforts futurs. Un tel partenariat offre la meilleure opportunité de présenter la Bundesliga de la meilleure façon possible », a-t-il déclaré. FC Goa est l’actuel champion de la Super Coupe et a été l’une des équipes les plus cohérentes de l’ISL, atteignant trois fois les demi-finales. et finales deux fois en six saisons.

Le FC Goa est également le premier club indien à se qualifier pour les phases de groupes de la Ligue des champions de l’AFC.

Partager : Tweet