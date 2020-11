Emma Roberts «  terrifiée  » à l’idée de congeler des œufs

2020-11-12 11:00:06

Emma Roberts était « terrifiée » à l’idée de congeler ses œufs.

La star de « American Horror Story » – qui attend son premier enfant, un fils, avec son petit ami Garrett Hedlund – a été avertie qu’elle aurait du mal à concevoir lorsqu’elle aurait reçu un diagnostic d’endométriose, mais elle était initialement réticente à prendre des mesures pour la préserver. fertilité parce qu’elle avait peur de ce qui pourrait arriver.

Elle a déclaré au nouveau numéro du magazine américain Cosmopolitan: «Il y a quelques années, j’ai appris que j’avais une endométriose non diagnostiquée depuis que je suis adolescente.

«J’ai toujours eu des crampes et des règles débilitantes, si graves que je manquerais l’école et que, plus tard, je devais annuler des réunions. J’en ai parlé à mon médecin, qui ne s’est pas penché sur la question et m’a envoyé sur mon chemin parce que peut-être que j’étais spectaculaire?

«À la fin de la vingtaine, j’avais juste le sentiment que je devais passer à une femme médecin. C’était la meilleure décision.

« Elle a fait des tests, m’a envoyé chez un spécialiste. Enfin, il a été confirmé que je n’étais pas dramatique. Mais à ce moment-là, cela avait affecté ma fertilité. On m’a dit: ‘Vous devriez probablement congeler vos ovules ou chercher d’autres options.

«J’ai dit: ‘Je travaille en ce moment. Je n’ai pas le temps de congeler mes œufs. Pour être honnête, j’étais également terrifiée. Juste l’idée de passer par là et de découvrir, peut-être, que je ne pourrais pas avoir d’enfants … J’ai finalement congelé mes œufs, ce qui a été un processus difficile.

La star de 29 ans a été « abasourdie » lorsqu’elle a été initialement informée de la nouvelle et elle a été reconnaissante lorsqu’elle a parlé de ses problèmes médicaux parce que l’effusion de soutien qu’elle a reçue l’a empêchée de se sentir coupable.

Elle a déclaré: «Quand j’ai découvert ma fertilité, j’ai été un peu abasourdi. C’était si permanent, et bizarrement, j’avais l’impression d’avoir fait quelque chose de mal.

«Mais j’ai commencé à m’ouvrir à d’autres femmes, et tout d’un coup, il y a eu un nouveau monde de conversation sur l’endométriose, l’infertilité, les fausses couches, la peur d’avoir des enfants. J’étais tellement reconnaissante de découvrir que je n’étais pas seule dans ce domaine. Je n’avait rien fait de «mal» après tout.

Et Emma a essayé de ne pas être trop excitée lorsqu’elle est tombée enceinte parce qu’elle était consciente que les choses pouvaient «mal tourner».

Elle a déclaré: «Cela semble ringard, mais au moment où j’ai arrêté d’y penser, nous sommes tombées enceintes. Mais même dans ce cas, je ne voulais pas espérer. Les choses peuvent mal tourner lorsque vous êtes enceinte. C’est quelque chose que vous ne voyez pas sur Instagram.

«Alors je l’ai gardé pour moi, ma famille et mon partenaire, ne voulant pas faire de grands projets si ça n’allait pas marcher.

« Cette grossesse m’a fait comprendre que le seul plan que vous puissiez avoir est qu’il n’y en a pas. »

