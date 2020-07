Le FC Bayern Munich contre l’Olympique de Marseille aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

FC Bayern Munich: Avec cette équipe, le FCB a remporté la Coupe UEFA 1996

1/20 Le FC Bayern Munich a remporté la Coupe UEFA il y a plus de 24 ans. Dans la finale, qui se jouait encore avec un match retour, l’équipe de Munich a gagné 2: 0 et 3: 1 contre les Girondins de Bordeaux, dans laquelle Bixente Lizarazu et Zinedine Zidane ont donné un coup de pied.

© imago images / photo de presse Baumann 2/20 Les buts de Thomas Helmer et Mehmet Scholl ont jeté les bases (2-0) dans le stade olympique, et le FCB s’est également imposé à Bordeaux (3-1). Jürgen Klinsmann, l’un des buteurs, fête ses 56 ans. Ces joueurs ont été autorisés à applaudir.

© imago images / Fred Joch 3/20 But – OLIVER KAHN (180 minutes en finale): Kahn est venu de Karlsruhe en 1994, ce devrait être le premier titre de la légende du gardien de but à Munich. Cela a été suivi de nombreux succès et de l’élection à trois reprises en tant que gardien de but mondial. Aujourd’hui membre du conseil d’administration de FCB.

© imago images / Fred Joch 4/20 MICHAEL PROBST (sans affectation, à droite sur la photo): Probst était sous contrat avec le FCB pendant deux ans, en plus de deux apparitions en Bundesliga, il a principalement joué pour la deuxième équipe. Il a suivi le changement de clubs de sous-classe, plus tard également actifs en tant qu’entraîneur.

5/20 Défense – MARKUS BABBEL (180 minutes d’utilisation): Le natif de Munich est resté fidèle au FC Bayern jusqu’à l’âge de 28 ans puis a joué en Angleterre et au VfB. Il a également travaillé en tant que formateur et plus récemment en Australie. Désormais candidat pour le Bayern U23.

© imago images / Contraste 6/20 LOTHAR MATTHÄUS (180 minutes d’utilisation): Le joueur national record et le seul footballeur mondial allemand a déjà remporté la Coupe UEFA avec l’Inter, trois ans plus tard également dans le drame au Camp Nou. Fin de carrière aux USA.

© imago images / photo de presse Baumann 7/20 THOMAS HELMER (180 minutes d’utilisation): À un jeune âge de six saisons au BVB, puis de sept ans à Munich avant de terminer sa carrière sur l’île et même de jouer un court moment à Hertha. 70 sélections, 96 champions d’Europe.

© imago images / Fred Joch 8/20 CHRISTIAN ZIEGE (180 minutes d’utilisation): Il est resté à Munich pour une autre saison, après quoi il est également devenu champion d’Italie avec Milan et a joué pour les Spurs pendant trois ans. Entraîne actuellement le club autrichien de troisième division de Saalfelden.

9/20 THOMAS STRUNZ (90 minutes d’utilisation): Après trois ans avec le FCB, il est revenu à Munich via Stuttgart et a tout gagné là-bas – même si on se souvient de lui principalement grâce à Trapattoni. Il a joué pour l’Allemagne 42 fois.

10/20 OLIVER KREUZER (90 minutes d’utilisation): A travaillé pour le HSV, 1860 et maintenant le KSC pendant les deux dernières décennies. Auparavant, le défenseur central a joué 184 fois pour le Bayern. Master également à Bâle en Suisse.

© imago images / Fred Joch 11/20 Milieu – CIRIACO SFORZA (180 minutes): Le Suisse a réalisé son meilleur temps au FCK, où il a également terminé sa carrière. De là, il a déménagé à Munich deux fois. Depuis, entraîneur en Suisse (actuellement FC Wil).

© imago images / photo de presse Baumann 12/20 MEHMET SCHOLL (180 minutes): Hit dans les deux derniers matchs. À 22 ans, le génie du coup franc est venu de Karlsruhe et n’a joué pour aucun autre club. 469 matchs, 222 buts, 13 titres nationaux – les chiffres parlent d’eux-mêmes.

© imago images / Fred Joch 13/20 DIETER FREY (126 minutes d’utilisation): allumé au match aller, échangé au match retour. Seulement quatre joueurs au FCB en quatre ans, il en va de même pour l’époque à Brême. Il travaille comme professeur de mathématiques à Nuremberg depuis 2013 et est entraîneur adjoint des U18 allemands.

© imago images / Fred Joch 14/20 DIETMAR HAMANN (90 minutes d’utilisation): a grandi à Munich et y a pris pied dans le football professionnel. Cependant, son meilleur temps a été à Liverpool, où il a joué un rôle clé dans le retour final légendaire de la CL. Expert TV depuis de nombreuses années.

15/20 Sturm – JÜRGEN KLINSMANN (180 minutes): marque le point final 3-1 au match retour. Ses intermezzi ratés en tant qu’entraîneurs du Bayern et du Hertha cachent l’attaquant qu’il était dans les années 90.

© imago images / Kicker / Eissner, Liedel 16/20 EMIL KOSTADINOV (75 minutes d’utilisation): Le Bulgare a connu 1,5 année semi-réussie à Munich, après quoi il a disputé cinq matchs pour Mayence 05. Stand 1994 sur le terrain lors de la victoire en quart de finale de la Coupe du monde contre l’Allemagne.

© imago images / Fred Joch 17/20 JEAN-PIERRE PAPIN (70 minutes): est venu de Milan en tant qu’attaquant, mais a floppé et est parti deux ans plus tard. A été dans les ligues inférieures en France avant de commencer sa carrière d’entraîneur à C’Chartres depuis juillet.

© imago images / Fred Joch 18/20 MARCEL WITECZEK (35 minutes d’utilisation): L’avant-centre au tir serré joué pour Lautern, le Bayern et Gladbach. 1987 meilleur buteur de la Coupe du monde U20. En Bundesliga après tout avec 91 buts d’investissement.

© imago images / Sven Simon 19/20 ALEXANDER ZICKLER (30 minutes d’utilisation): À la mémoire de nombreux fans en tant que remplaçant permanent, il s’est rencontré 70 fois en 308 matchs pour le FCB. Il a terminé sa carrière à Salzbourg et y a démarré son activité de coaching. Actuellement entraîneur adjoint à Gladbach.