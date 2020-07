Le célèbre entraîneur MMA propose d’aider Elon Musk à se préparer pour son match en cage contre Johnny Depp

En fin de compte, ce match en cage n’est que le dernier chapitre de la saga juridique en cours entre Johnny Depp et Amber Heard, qui se sont mariés en 2015, mais se sont séparés un an plus tard et ont divorcé au début de 2017. Alors qu’Elon Musk et Heard l’ont fait. datant de 2017 à début 2018, il nie avoir vu le Aquaman actrice alors qu’elle était encore mariée à Depp, et encore moins qu’il avait un trio avec elle et Cara Delevingne dans le penthouse de Depp à Los Angeles.