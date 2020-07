Où est passé Shroud? Le premier tweet en un mois taquine le retour du flux! – .

YouTube – Linceul

Il y a eu beaucoup de spéculations concernant le mystère du Dr Disrespect et la raison pour laquelle il a été banni de Twitch, mais il y a aussi eu des spéculations concernant la localisation de Shroud. Les gens se demandent où Shroud est allé et où diffuse-t-il maintenant, et – bien que toutes ces questions ne puissent pas trouver de réponse – son premier tweet depuis plus d’un mois taquine la suite.

Mis à part le plus grand mystère d’Internet qui est la suppression du Dr Disrespect de Twitch, de nombreuses personnes se sont intéressées à la localisation de Ninja et Shroud. En effet, bien que Ninja soit toujours très visible sur les plateformes de médias sociaux tout en parlant de Joe Rogan, ils faisaient tous deux partie de Mixer qui a été tué par Microsoft.

Mais, loin de Ninja et de ses plans, beaucoup de gens veulent simplement savoir où Michael Grzesiek est allé et où est-il en streaming maintenant.

J’apprécie la communauté Mixer et tout ce que j’ai pu faire sur la plateforme. Je vous aime les gars et je suis en train de déterminer mes prochaines étapes. 💙 – Michael Grzesiek (@shroud) 22 juin 2020

Où est passé Shroud?

Shroud a fait une pause dans les médias sociaux et le streaming tout en déterminant ses prochaines étapes.

Il a annoncé le 22 juin qu’il était en train de déterminer ses prochaines étapes, et personne n’avait entendu parler de Shroud sur Twitter avant le 31 juillet.

La raison pour laquelle il avait besoin de comprendre son avenir est la mort de Mixer aux mains de Microsoft.

Microsoft a tué Mixer pour mettre tous ses œufs dans Facebook Gaming, ce qui a entraîné la rupture de contrats avec la plate-forme.

Encore une fois, personne n’avait entendu parler de Shroud sur Twitter depuis plus d’un mois, mais il a maintenant publié un tweet cryptique qui taquine la suite.

Où Shroud diffuse-t-il maintenant?

Nous ne savons pas où Shroud diffusera après Mixer, mais il a publié un tweet cryptique qui a abouti à de nombreuses théories.

Certains fans pensent que le tweet cryptique et le gif signifient que Shroud a appuyé sur la gâchette lors d’un retour sur Twitch, mais il n’y a rien dans la taquinerie qui pointe spécialement vers la plate-forme de streaming.

Pendant ce temps, en ce qui concerne les jeux, Essentially Sports note qu’il y a un reflet d’Omen dans le gif qui pointe vers Valorant.

Cela pourrait suggérer un flux Valorant dans un proche avenir, mais nous devrons simplement attendre des réponses concrètes.

