Le FC Barcelone devra verser à Lionel Messi une prime de 33 millions d’euros

La Masia est l’une des forges de talents les plus célèbres du monde du football. Que ce soit Xavi, Andres Iniesta, Gerard Pique, Sergio Busquets ou Lionel Messi: l’Académie du FC Barcelone a fait ressortir pas mal de légendes.

THIAGO ALCANTARA: Le potentiel du fils de Mazinho était déjà évident dans les équipes de jeunes. Avec les professionnels, cependant, il n’a pas toujours rendu justice aux éloges et aux comparaisons avec Xavi. En 2013, Thiago a suivi l’appel de Pep Guardiola et du FC Bayern.

À Munich, Thiago a tiré les ficelles au milieu de terrain pendant sept ans et est devenu une partie intégrante de l’équipe lors de la triple victoire en 2020. Depuis cette saison, il joue au Liverpool FC sous la direction de Jürgen Klopp.

DANI OLMO: Le meilleur exemple de la politique de transfert pas toujours heureuse des Catalans. Olmo a été vendu au Dinamo Zagreb en 2015 dans le cadre de l’accord avec Alen Halilovic. Aujourd’hui, le joueur de 22 ans est un joueur national – et un habitué du RB Leipzig.

SERGI SAMPER: On dit qu’à peine un milieu de terrain depuis qu’Iniesta a repris le jeu autant que Samper dans sa jeunesse. Mais il n’est jamais devenu directeur parmi les professionnels. En 2019, le club l’a laissé déménager à Vissel Kobe. Au Japon, il joue maintenant avec Iniesta.

ORIOL ROMEU: Vous avez prédit un bel avenir pour les six au Barca. Cependant, le milieu de terrain de Pep Guardiola était bondé. Alors Romeu a basculé. Nous sommes même allés à Stuttgart via Chelsea et Valence. Il joue à Southampton depuis 2015.