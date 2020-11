La bêta fermée de Blood Bowl 3 commence début 2021

Une bêta fermée pour Blood Bowl 3 aura lieu début 2021, ont annoncé le développeur Cyanide et l’éditeur NACON. À l’heure actuelle, une méthode directe pour marquer une invitation a été révélée, et d’autres seront «révélées plus tard».

Le troisième match basé sur la vision horrible de Warhammer sur le football américain devrait arriver à un moment donné l’année prochaine, mais les joueurs particulièrement impatients ont l’occasion de démarrer tôt. Les précommandes de la dernière édition du jeu de société, Blood Bowl: Second Season Edition, sont accompagnées d’un code pour la bêta fermée. D’autres moyens d’entrer seront fournis, mais comment et quand doivent encore être confirmés.

Essentiellement une série de jeux de stratégie, Blood Bowl transforme la guerre sans fin de l’univers de Warhammer en concours sportifs sans fin et brutaux, des matchs joués au tour par tour. Games Workshop a créé le format dans les années quatre-vingt, et des jeux vidéo ont été développés sur cette base depuis les années quatre-vingt-dix. La vision moderne de Cyanide sur la propriété a commencé avec Blood Bowl en 2009, passant à Blood Bowl 2 en 2015, et maintenant Blood Bowl 3, chacun plus déchirant que le précédent.

Selon la description officielle, le jeu aura 12 équipes avec leur propre terrain et leurs pom-pom girls, une campagne solo et des modes multijoueurs, et «plus d’options de personnalisation» que n’importe quel autre jeu Blood Bowl. Les deux versions précédentes étaient un peu denses et peu accueillantes pour les nouveaux arrivants, donc si ce prochain peut rationaliser les choses, cela pourrait être un succès.

La bande-annonce cinématographique est une assez bonne estimation, honnêtement:

Voici la page Steam de Blood Bowl 3, et voici où vous pouvez précommander le jeu de société. Blood Bowl 3 devrait sortir en 2021.

Partager : Tweet