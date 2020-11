Le Dr Disrespect blâme Twitch Ban pour son traitement récent par Activision

L’interdiction Twitch du populaire streamer Dr Disrespect était peut-être l’un des incidents les plus importants dans l’industrie du jeu et du streaming ces derniers temps. Twitch est maintenant devenu tristement célèbre pour avoir émis des interdictions et pris d’autres mesures contre les streamers sans avertissement préalable, et aussi pour ne pas fournir souvent d’explications.

Récemment, Doc a rencontré des problèmes avec Activision en tant que streamer affilié pour Call of Duty, et cela pourrait avoir quelque chose à voir avec son interdiction de Twitch.

Voici ce qui s’est passé. Activision a retiré Doc de son poste de partenaire Call of Duty. De plus, il n’a pas non plus reçu de code de créateur Call of Duty. Ceci est particulier car d’autres streamers Call of Duty célèbres, à savoir Nickmercs, Timthetatman, Symfuhnny, etc., ont tous leurs codes de créateur personnels.

Doc en a parlé dans son récent stream, où il a qualifié Twitch de « la plate-forme violette.

«C’est assez fou, n’est-ce pas?: Le Dr Disrespect exprime son mécontentement concernant le traitement qu’Activision a fait de lui

«C’est un peu fou de penser qu’à cause de cette petite plateforme violette, et pour une raison quelconque, tout d’un coup Activision, l’un des plus grands éditeurs des plus grandes franchises, décide de ne pas soutenir le Docteur. Et pas pour nous donner un code et faire partie de tout ce lancement de ce nouveau jeu Cold War. C’est assez fou, n’est-ce pas? … Il y a un tas de haineux là-bas, mec.

Doc a parlé de l’ensemble de l’accord Twitch, mais c’était surtout lui qui critiquait la plate-forme pour ce qu’ils lui avaient fait et leurs politiques. Cependant, cette fois, Doc a ouvertement tenu la plate-forme responsable de sa situation actuelle avec CoD Black Ops Cold War. De plus, même Discord a récemment supprimé son statut de partenaire.

L’interdiction Twitch de Doc avait déclenché la colère de la communauté des streamers. Bien que la popularité de Twitch soit comme elle l’a toujours été, il y a actuellement un mécontentement important envers la plate-forme.

