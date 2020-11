Red Bull Salzburg n’a aucun problème avec WSG Tirol

Avec une équipe complètement reconstituée, le Red Bull Salzburg a livré samedi une répétition générale réussie pour le hit de la Ligue des champions contre le champion en titre le Bayern Munich. La victoire 5-0 (2-0) à domicile contre le WSG Tirol au sixième tour de Bundesliga était tout aussi bien méritée que terne sur de longues périodes après une avance rapide du double packer Noah Okafor (3e, 57e). David Gugganig (34e / contre son camp) et Sekou Koita (74e, 84e / penalty) ont également marqué.

Marsch avait complètement changé son onze par rapport au match de première classe de mercredi, seuls deux hommes du onze de départ contre l’Atletico se sont retrouvés sur le terrain samedi en début de match: Zlatko Junzovic et Dominik Szoboszlai. Dans les buts, Carlos Coronel a remplacé Cican Stankovic, qui n’était pas irréprochable au final, en défense centrale, le Français de 20 ans Oumar Solet a fait ses débuts dans la formation de départ pour les « Bulls » aux côtés de son compatriote Jérôme Onguene. Et dans la tempête, le jeune espoir Karim Adeyemi a eu la chance.

Et le départ a fait espérer aux supporters de Salzbourg un spectacle de buts. Déjà au bout de 130 secondes, la sonnette a « sonné » dans la loge des invités après qu’Okafor, qui était resté seul au point de penalty, a décroché une passe de Szoboszlai avec sa poitrine et s’est tiré facilement. Mais les Tyroliens sont restés calmes, ont agi courageusement contre le ballon et ont profité à deux reprises de la malpropreté défensive de l’équipe locale. Une fois que Kelvin Yeboah a échappé à la dernière ligne de défense, mais a échoué avec une finition faible à Coronel (12e), un peu plus tard, il s’est clairement déplacé (14e).

Salzbourg a eu du mal à faire quelque chose de toute la possession, mais pendant longtemps n’a pas trouvé de bonnes occasions. Et le 2-0 n’était pas seulement dû à leur propre pression, mais aussi à l’aide du WSG – qui était préoccupé par des solutions ludiques: d’abord Fabian Koch a frappé un trou d’air avec le ballon haut sur Okafor, puis Gugganig a dirigé le centre dans son propre but. Le succès était tellement mérité que le petit Elfe de la rotation pouvait convaincre de manière ludique jusque-là.

Après la pause, Salzbourg est apparu un peu plus actif et s’est récompensé d’un 3-0 après une bonne dizaine de minutes après le redémarrage. Encore une fois Okafor était sur place quelques mètres après la passe décisive de Masaya Okugawa, Szoboszlai avait initié l’action avec une avance rapide vers la seizième. Après environ une heure, Marsch a jeté Andreas Ulmer, Mohamed Camara, Enock Mwepu et Koita dans l’action, l’équipe n’en avait toujours pas assez.

Majeed Ashimeru a d’abord fait trembler la barre transversale d’un marteau à longue portée (62e), puis Koita a visé juste après le coin le plus éloigné après un magnifique dribble dans la surface de réparation (71e). Quelques minutes plus tard, le malien était sur place après la passe de Vallci, à l’arrivée, l’attaquant victime d’une faute du gardien Ferdinand Oswald a été autorisé à marquer son deuxième but de la soirée depuis le point de penalty.

Les voix pour le jeu

Jesse Marsch (entraîneur de Salzbourg): « Pour être honnête, nous n’étions pas si bons au début. Mais nous avons aussi été un peu surpris que Wattens soit si courageux et ait joué si intensément. Compliments. Cela nous a donc pris du temps. » A Okafor: « Je suis très content. Il a très bien joué la semaine dernière aussi. Il est toujours possible dans le onze de départ. »

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): « Jusqu’à 3-0, la performance était correcte. Après le 3-0, nous avons cassé beaucoup de barrages. Ils nous ont ensuite fait étalage un peu comme à la foire. Avant cela, vous avez vu la différence de classe: vous avez marqué deux buts sur trois actions. – Nous ne le faisons pas. Mais lentement mais sûrement nous devons marquer à nouveau, sinon nous nous retrouverons dans une chaîne qui sera dangereuse pour nous. «

