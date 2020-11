Sony déclare que la gamme PS5 est le résultat d’une «  croissance organique soigneusement planifiée  »

Le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré que la solide gamme de jeux vidéo de la société était le résultat d’une «croissance organique soigneusement planifiée» par opposition à une «frénésie de dépenses massives».

La déclaration de Ryan à l’industrie du jeu donne l’impression qu’il jette un peu d’ombre à Microsoft sur ses habitudes de dépenses. Cependant, l’exécutif a réitéré à plusieurs reprises que Sony n’était pas opposé aux fusions et acquisitions «sélectives». Cela dit, la société mérite certainement des éloges pour la construction et le développement de certains des studios de développement les plus performants au monde, et c’est quelque chose que Ryan estime «probablement pas largement apprécié ni compris». Il a déclaré à Games Industry:

J’inviterais simplement n’importe qui à regarder la gamme de fenêtres de lancement de la génération PS4 ou PS3, et de la comparer à ce que nous allons apporter dans la phase équivalente de la PS5. Il n’y a tout simplement aucune comparaison. C’est le fruit de dépenses non massives, mais d’une croissance organique très, très régulièrement et soigneusement planifiée. Probablement le meilleur exemple que je donne – je pourrais évidemment parler de Naughty Dog, mais ils ont toujours fait de grands jeux. Mais parlons de Ghost of Tsushima, qui a été un délice critique et certainement un délice commercial dans une mesure que nous ne pensions pas que ce serait. Cela en dit long sur le travail que Sucker Punch a effectué pour s’appuyer sur son précédent canon de travail. Nous avons la chance d’avoir cinq ou six studios qui entrent dans cette catégorie. Mais ce n’est pas de la chance, car nous y travaillons depuis des années et des années. Très tranquillement, d’une manière très PlayStation, nous avons construit quelque chose d’assez spécial avec ces studios. Vous pouvez le faire avec une acquisition frénétique, ou une acquisition mesurée, ou vous pouvez le faire de manière organique.

Que pensent nos lecteurs des commentaires de Ryan?

[Source: Games Industry]