« Le dépistage des entraîneurs est une priorité pour nous »

Christoph Freund est à la direction du RB Salzburg depuis 2006 et en 2015, il a succédé au poste de directeur sportif de Ralf Rangnick. Sous sa direction, Salzbourg a progressé pour devenir l’un des meilleurs clubs de développement de joueurs et d’entraîneurs en Europe. Comment font-ils? Dans une interview avec SPOX et Goal donne un aperçu de l’Autrichien de 43 ans.

Mardi (21h dans LIVETICKER), Salzbourg rencontrera le FC Bayern Munich lors de la 3e journée de la Ligue des champions.

M. Freund, vous êtes venu au club peu de temps après que Red Bull a rejoint l’entreprise. À l’époque, Salzbourg aimait signer de vieilles stars comme Niko Kovac ou Alexander Zickler, aujourd’hui il est considéré comme l’un des meilleurs clubs d’entraînement d’Europe. Comment cette transformation a-t-elle fonctionné?

Christoph Freund: Il y a une étape décisive et c’est l’arrivée de Ralf Rangnick en 2012. Il a fait tourner le club de gauche à droite et a complètement changé de stratégie. Avant cela, il s’agissait principalement de gagner des titres. Depuis lors, notre objectif est de trouver et de développer les meilleurs talents du monde et de jouer au football avec succès aux niveaux national et international. Dans cette philosophie changée avec les points fondamentaux de contre-pression et de changement rapide, nous recherchons des joueurs et des entraîneurs qui nous conviennent.

Combien de scouts sont impliqués dans cette recherche?

Ami: Nous avons sept dépisteurs à plein temps et certains à temps partiel. Comparé à d’autres clubs internationaux, il s’agit d’un très petit département de dépistage. Le secret de notre succès est peut-être que nous savons exactement ce que nous recherchons. Nous recherchons des joueurs âgés de 16 à 19 ans qui correspondent parfaitement à notre philosophie de jeu. À cet égard, le nombre de nouveaux arrivants potentiels parmi nous est plutôt limité.

À quoi ressemble la vie quotidienne des scouts?

Ami: Vous travaillez à Salzbourg, mais vous êtes responsable de certaines régions. Nous travaillons beaucoup avec la vidéo et la recherche de données. Mais nos garçons se rendent aussi aux matchs pour regarder les joueurs et apprendre à les connaître personnellement. Sinon, ils sont en contact avec les personnes les plus importantes des régions concernées. Ces dernières années, nous avons construit un bon réseau et de nombreux contacts internationaux importants dans le monde, y compris en Afrique. Il existe des académies avec lesquelles nous sommes en contact étroit et travaillons ensemble sur la base de la confiance.

Comment fonctionne la coopération avec ces académies?

Ami: Nous serons tenus au courant par eux de la façon dont les joueurs que nous connaissons évoluent et si de nouveaux joueurs intéressants nous rejoignent. Nous recevons régulièrement des images de leur part ainsi que des informations générales complètes.

Comment l’académie en profite-t-elle?

Ami: Dès qu’un joueur nous rejoint, des frais de transfert sont bien entendu également payés. Une telle coopération ne fonctionne à long terme que si les deux parties en bénéficient. Un facteur décisif est qu’en tant que club, nous nous sommes fait une très bonne réputation en Europe pour le premier pas des jeunes joueurs du monde entier.

© imago images / GEPA photos

En janvier 2018, Salzbourg a amené Erling Haaland, alors âgé de 18 ans, pour huit millions d’euros selon la rumeur du FK Molde. Pouvez-vous utiliser cet exemple pour décrire le processus entre la découverte et l’embauche d’un talent?

Ami: Tout d’abord: les frais pour Haaland étaient nettement inférieurs à l’époque. Ce fut un processus très long pour Erling. Nous l’avons remarqué pour la première fois en 2016 lors d’un match de l’équipe nationale norvégienne U16. Parce qu’il était difficile d’obtenir des enregistrements de ses jeux, nous l’avons fait filmer. Il nous a convaincus dès le début, alors le scout responsable l’a contacté ainsi que son père. C’est un grand avantage d’être en contact personnel avec un talent et ses soignants avant tout autre club potentiellement intéressé.

Que dira-t-on au joueur lors de ces premières conversations?

Ami: Deux aspects importants: d’une part, qu’il aura la chance de jouer des matchs internationaux avec nous très tôt. Et d’un autre côté, qu’en raison de l’environnement calme de Salzbourg, il peut très bien se développer sans grande pression.

En tant que directeur sportif, quand avez-vous parlé personnellement à Haaland pour la première fois et comment l’avez-vous vécu à l’époque?

Ami: C’était en 2018. Il me semblait très concentré, intelligent et confiant. Il savait exactement ce qu’il voulait.

À quelle fréquence un joueur est-il observé en moyenne avant d’être pris en compte pour un engagement?

Ami: Généralement entre 20 et 40 fois. Parfois, nous devons réagir plus rapidement et essayer de convaincre nos meilleurs talents à court terme.

Qu’est-ce qui est important dans le processus de dépistage en dehors de regarder les matchs et les conversations personnelles?

Ami: Nous essayons d’en savoir le plus possible sur le personnage de chaque joueur. Cela nous permet de mieux réagir à certaines situations – s’il est effectivement obligé à un moment donné. Si vous savez exactement ce qui motive une personne, vous pouvez mieux gérer les problèmes et plus individuellement.

Quelle action le club entreprend-il après avoir signé un talent?

Ami: Tout d’abord, nous organisons un appartement adapté avec le joueur, lui mettons un professeur d’allemand si nécessaire et veillons à ce qu’il puisse bien s’installer à Salzbourg. Pour cela, nous avons notre propre équipe d’intégration composée de trois ou quatre employés. Ils accompagnent nos talents non seulement dans le football, mais aussi dans leur vie privée: leur montrer la ville, faire des choses avec eux. Nous n’embauchons qu’un nombre limité de talents étrangers que nous pouvons prendre soin d’eux tous de manière très intensive et familière.