Le copycat d’Apple Watch alimenté par Wear OS d’Oppo est lancé dans le monde entier ce mois-ci

La montre Oppo alimentée par Wear OS sera lancée dans le monde entier le 31 juillet.

La montre précédemment lancée en Chine exécutant le propre logiciel ColorOS d’Oppo.

Aucun détail de prix n’a été révélé, bien que nous connaissions certaines spécifications.

Oppo lance sa nouvelle smartwatch dans le monde le vendredi 31 juillet. La société a dévoilé pour la première fois l’Oppo Watch en mars de cette année, mais la smartwatch n’a été lancée qu’en Chine avec son propre logiciel ColorOS. La version qui sera lancée dans le monde ce mois-ci exécutera le système d’exploitation Wear de Google.

Vous pouvez voir un bref aperçu de l’Oppo Watch dans le GIF ci-dessus. Peu de détails peuvent être glanés dans le teaser, mis à part la forme de l’écran vers la fin ainsi que le logo Wear OS suivant l’apparence de la montre. Bien sûr, Oppo utilise plus d’un élément de design de l’Apple Watch, vous remarquerez donc probablement que la forme générale de l’écran et le cadran fleuri de la montre ressemblent au portable d’Apple.

Les détails matériels exacts n’ont pas encore été officiellement révélés par la société, bien que nous puissions supposer qu’il sera presque identique (ou très similaire) à la version chinoise. La montre Oppo a récemment été adoptée par la FCC, nous donnant quelques détails sur le matériel. Il aura un capteur de fréquence cardiaque optique, un écran AMOLED de 1,9 pouces, un châssis de 46 mm et une résistance à l’eau 5ATM. Bien que le processeur soit actuellement inconnu, il disposera de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage interne. Il sera également compatible LTE via eSIM.

Les documents de la FCC révèlent également que l’Oppo Watch aura une batterie de 430 mAh. La version chinoise peut durer environ 40 heures en utilisation normale ou 21 jours en mode économie d’énergie. Cependant, Wear OS est un système d’exploitation particulièrement gourmand en énergie, nous imaginons donc que ces chiffres ne seront pas aussi impressionnants pour la version mondiale.

Nous aurons plus de détails à partager bientôt.