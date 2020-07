Darktide est la version Warhammer 40K de Vermintide

Dans l’obscurité sombre du futur lointain, il n’y a plus de rats, car ils sont partis faire sauter le monde – ce qui est une histoire pour une autre fois. Le développeur de Vermintide 2, Fatshark, a annoncé un suivi de sa co-op frénétique Skaven smasher, et c’est un jeu Warhammer 40K appelé Darktide qui arrivera en 2021.

La bande-annonce de Warhammer 40K: Darktide a fait ses débuts au Xbox Games Showcase et montre le décor effrayant du heavy metal et du gothique industriel que nous connaissons et aimons depuis 40K. Comme Vermintide, Darktide propose une «action coopérative viscérale à 4 joueurs» et se déroule dans la ville ruche de Tertium, où une escouade de reconnaissance de ce qui semble être des soldats de la Garde Impériale a été envoyée pour réprimer un soulèvement.

Comme il s’agit de Warhammer 40K, l’accent est mis sur les armes à feu et les images à la première personne présentées dans la bande-annonce donnent une impression presque extraterrestre. La torche montée sur le fusil d’un soldat perce à peine la noirceur du niveau de la ruche apparemment déserte, et il devient rapidement clair que l’équipe n’est pas aussi seule qu’elle aurait pu le penser.

Voici la bande-annonce:

Il semble que les forces du chaos aient infecté les citoyens de la ruche, et l’équipe de reconnaissance se retrouve confrontée à une ligne fâchée d’abominations déformées et hurlantes. «J’en saurai plus quand ils reviendront», entonne le narrateur, rédigeant un rapport à un seigneur inquisiteur. «S’ils reviennent.»

Étant donné que Vermintide 2 est l’un de nos jeux coopératifs préférés des deux dernières années, nous sommes ravis d’avoir la chance de passer à l’action dans l’univers sombre de la science-fiction de 40K. Darktide a déjà une page Steam, vous pouvez donc l’ajouter à votre liste de souhaits et commencer le compte à rebours tout de suite.

