Le contrôleur PS5 DualSense est une mise à niveau de nouvelle génération plus importante que nous ne le pensons

Maintenant que le couvercle est enfin fermé sur la PS5, nous commençons à voir les studios parler des jeux eux-mêmes, et nous avons vu la conception physique de la console PS5, je pense qu’il est important de revenir sur le contrôleur PS5 DualSense révélé plus tôt cette année . Bien que des fonctionnalités telles que le lancer de rayons, l’audio 3D, l’élimination des temps de chargement et de meilleurs visuels soient certainement les précurseurs de ce qui définira la prochaine génération, les modifications apportées par Sony à son contrôleur emblématique suggèrent que les jeux ne sont pas seulement plus beaux, mais aussi sentiment meilleur. Le DualSense est l’une des parties les plus importantes de la PS5. C’est un périphérique nécessaire qui devient le conduit entre nous et les jeux. Il est donc logique que ses mises à niveau soient, bien, «détectées» lorsque la prochaine génération arrivera.

Une rose sous un autre nom…

Le DualShock est un contrôleur emblématique. À l’exception du contrôleur PlayStation d’origine qui n’avait pas de sticks analogiques et de cette période étrange après le lancement de la PS3 où nous venions d’avoir les contrôleurs Sixaxis sans grondement, Sony n’a jamais dévié du nom. Chaque console PlayStation a son DualShock associé, nous avons donc tous supposé que la PlayStation 5 perpétuerait la tradition avec le DualShock 5. Nous avions tort.

En avril, Sony a dévoilé le DualSense, le nouveau contrôleur de la PS5. Non, ce changement de nom n’était pas dû à un problème juridique en suspens étrange concernant les capacités de grondement (désolé Sixaxis). C’était une décision délibérée et soigneusement conçue pour communiquer une toute nouvelle génération de manettes pour les consoles PlayStation. Voir DualSense n’est pas une simple avancée par rapport à DualShock 4. C’est l’un des plus grands changements que Sony ait jamais apporté à sa gamme de contrôleurs. Changer un nom familier et «sûr» signifie que l’entreprise est très confiante dans ce qu’elle fait. C’est une décision commerciale énorme.

Le mot «choc» implique juste cela: un choc, et a efficacement communiqué le grondement du contrôleur qui a apporté de grands moments de jeux entre vos mains. Rumble fait partie du jeu depuis des décennies. Et tandis que les moteurs variables et les poids différents permettaient aux développeurs de jouer avec l’intensité du grondement, il manquait vraiment de nuances tactiles. Il suffit de regarder le DualSense. Il y a maintenant plus de surface pour que vos mains touchent le contrôleur. Il ne veut pas simplement vous serrer la main. Il veut faire quelque chose de plus.

Pensez maintenant à votre téléphone à écran tactile. Vous pouvez appuyer sur une touche – un bouton non physique entièrement numérique – et les vibrations tactiles la rendent réelle. Vous pouvez le «sentir», si vous voulez. Le changement de nom du DualSense est destiné à communiquer la nuance et la rétroaction tactile que le contrôleur fournira. Il ne s’agit plus de choquer les joueurs avec des grondements et des vibrations. Il s’agit de permettre aux joueurs de «sentir» les éléments du jeu, de s’immerger davantage dans le contrôleur qu’auparavant. La nouvelle rétroaction haptique et les déclencheurs adaptatifs deviendront une extension plus naturelle du jeu, apportant ce qui est à l’écran entre vos mains d’une manière que je ne pense pas que nous puissions pleinement imaginer pour l’instant.

Whoa Oh Ooohhh, Talkin ’‘ Bout Haptic Feedback

Ce qui m’a vraiment poussé à penser au DualSense – à part qu’il soit évident de changer le nom – est le nombre de développeurs qui ont spécifiquement mentionné «tirer parti des fonctionnalités de DualSense» ou d’autres expressions appelant le nouveau contrôleur comme l’un des les points forts et caractéristiques de leurs jeux. Jetez un œil à quelques-uns de ces tweets:

Sentez le grondement d'une menace lointaine à travers le retour haptique du contrôleur DualSense dans The Pathless.

The Pathless annoncé à l’aide des commentaires haptiques du contrôleur DualSense.

Sent un peu venteux! La salle de jeux d'Astro est une aventure de plateforme qui exploitera les nouvelles fonctionnalités de la manette sans fil DualSense de la PS5:

Salle de jeux d’Astro « exploitera les nouvelles fonctionnalités de la manette sans fil DualSense de la PS5 ».

Points clés:

– 1 an après SM

– Autour de Noël

– Miles vit à Harlem

– Un gang criminel de haute technologie comme ennemi

– De portée similaire à Uncharted Lost Legacy

– Chargement quasi instantané

– Tracé laser

– Contrôleur audio 3D + DualSense

– L’histoire de Peter Parker n’est pas terminée

– Ville remaniée pic.twitter.com/KnStsUA0Q2 – Armand (@ArmGunar) 18 juin 2020

Insomniac partage plus d’informations sur Spider-Man: Miles Morales, appelant spécifiquement le contrôleur DualSense.

Les exclusivités «plus importantes qu'elles ne l'ont jamais été», déclare Sony. Les temps de chargement de Gran Turismo 7 «ne seront presque rien comparés à ce qu'ils ont été dans le passé». Cite l'utilisation unique du contrôleur DualSense.

Gran Turismo 7 utilisera le DualSense pour communiquer la sensation de conduite et le terrain.

Le contrôleur PS5 DualSense fera une «grande différence», déclare le développeur de Bugsnax

DualSense fera une «grande différence» pour Bugsnax.

Et ainsi de suite. J’ai cherché tous les grands jeux dont je me souvenais du haut de ma tête depuis la révélation de la PS5. C’est facile à trouver. Recherchez des informations sur à peu près tous les jeux que nous savons arriver sur PS5, et quelque part, certains développeurs ou communiqués de presse ou documents marketing mentionnent le DualSense et ses «fonctionnalités uniques». Ratchet & Clank: Rift Apart. GhostWire: Tokyo. Horizon interdit à l’Ouest. Tous mentionnent le DualSense. On ne peut pas en dire autant des anciens contrôleurs. Le pavé tactile du DualShock 4 pourrait être l’exception ici, mais d’une certaine manière, les nouvelles fonctionnalités du DualSense ressemblent moins à une puce que de dire «tire pleinement parti du pavé tactile DualShock 4». Les développeurs, petits et grands, semblent vraiment ravis de ce que le contrôleur PS5 DualSense est capable de faire et comment cela rendra leurs jeux littéralement ressentir différent.

Nous sous-estimons à quel point le DualSense sera immersif

S’alignant sur les plans originaux de Sony pour organiser «des centaines d’événements grand public» cette année – ce qui n’est manifestement plus le cas aujourd’hui, en cas de pandémie, etc. -, le fabricant de la PS5 souhaitait évidemment que la communauté puisse se familiariser avec la nouvelle console. , mais peut-être plus précisément, le contrôleur DualSense. Nous pouvons être traités avec des vidéos et des images haute résolution. Nous pouvons voir des démonstrations des promesses de temps de chargement rapides. Le traçage de rayons est magnifique, même sur un flux YouTube compressé. Mais sans le contrôleur entre nos mains, il n’y a aucun moyen de sens comment ces jeux se sentiront vraiment.

Je suis même impatient de voir comment un jeu de génération actuelle pourrait tirer parti du contrôleur DualSense avec la version de nouvelle génération. Des jeux comme Destiny 2, Call of Duty: Warzone, et Fortnite sont confirmés pour venir sur la PS5. Comment ces jeux se sentiront-ils différents en utilisant le contrôleur DualSense, s’ils en profitent? Venant d’un jeu comme Destiny 2 que j’ai joué pendant près de 2000 heures, je suis très curieux de voir si Bungie donne une sensation différente en utilisant les capacités uniques de DualSense. Cette seule mise à niveau pourrait s’avérer être un énorme saut générationnel.

L’immersion a toujours été l’objectif principal de Sony (et il a beaucoup appris sur ce domaine de la forme de jeu la plus immersive: la VR). De l’audio 3D qui vous plonge dans le monde de vos jeux au ray tracing qui rendra l’éclairage plus réaliste et organique que jamais, la PS5 fait d’énormes progrès dans l’immersion. Et la touche finale pour couronner les visuels et l’audio est la sensation. Bien qu’un peu de vibration nuancée dans un contrôleur puisse ne pas sembler être la plus grosse affaire, j’ai le sentiment que le contrôleur DualSense se sentira comme l’un des plus grands sauts en avant de cette génération à la suivante.

