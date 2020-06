The Haunting of Hill House Saison 2: date de sortie, distribution et dernières nouvelles

– Publicité –

Apple se dirige vers sa WWDC 2020 face à certaines préoccupations, et non, elles ne sont pas toutes liées à la manière dont la société va organiser sa conférence de programmation. Parce que les grands rassemblements publics ne sont pas sûrs tout au long de la pandémie, il n’y aura pas de fabricants d’applications Apple Watch, pas de foules de Mac, d’iPhone et de foules, pas de démos offertes au centre des congrès.

Il y aura beaucoup d’annonces, dont la majorité peut venir du coup d’envoi de la WWDC de lundi. Ce que ces annonces couvriront est une question de conjecture.

Nous savons tous de quoi Apple va parler à grands traits. Lorsque le fournisseur présente des améliorations, des correctifs et les modifications de la WWDC, il en fait le logiciel qui alimente les montres connectées, les iPhones, les Mac et bien plus encore. Chacune des grandes plates-formes d’applications Apple – comme iOS 14, macOS 10.16 et watchOS 7 – trouvera du temps sous les projecteurs, et Apple pourrait également avoir une surprise matérielle ou deux dans sa manche.

Mais des annonces exactes à la WWDC? Ceux-ci restent dans l’atmosphère. Pourtant, nous pourrions faire quelques suppositions quant à ce que nous allons entendre quand Apple nous apprendra ses plans pour le reste de 2020 et au-delà. Voici les cinq questions les plus importantes auxquelles Apple est confronté s’aventurer dans la WWDC 2020 et ce que nous pensons être les réponses.

Keynote de la WWDC 2020: la meilleure façon de regarder

La Conférence mondiale des développeurs débutera le lundi 22 juin et se poursuivra jusqu’au 26 juin, le tout en ligne. La plupart des événements comprendront des discussions destinées aux hommes et aux femmes qui créent des logiciels pour les plates-formes Apple. Mais la semaine elle-même débute lundi avec un discours de la WWDC dans lequel Apple fournit un aperçu des mises à jour logicielles à venir.

Le discours d’ouverture commence à 13 heures. HAE / 10 h PDT lundi. Et c’est simple à suivre depuis chez soi.

Apple héberge un flux en direct du discours sur sa page Web Apple Events. Toute personne possédant une Apple TV peut voir sur grand écran via le programme Apple Events. Le flux peut être disponible sur YouTube.

WWDC 2020 question 1: Quelle est la feuille de route pour les Mac sur ARM d’Apple?

Implique les plans d’Apple d’abandonner les processeurs Intel pour ordinateurs de bureau et portables au profit de ses processeurs. (Fondamentalement, Apple espère répéter ce qu’il a fait avec tous les iPhone, où l’A13 Bionic a établi la norme pour le traitement mobile.)

Selon les témoignages, Apple fera cette déclaration lors de la WWDC de cette année pour donner aux développeurs une longueur d’avance d’un an sur la refonte de leurs applications pour ce nouveau monde courageux; le MacBook ARM fera ses débuts en 2021. Un pronostiqueur a indiqué qu’un MacBook basé sur ARM pourrait même arriver, mais cela semble trop tôt pour être crédible.

De cette façon, nous le savons. Ce que nous attendons toujours, c’est de savoir comment Apple décrit le fonctionnement de la transition. La WWDC donnera une étape pour plaider en faveur du changement, expliquant aux créateurs de programmes ce qu’ils devront faire pour préparer leur logiciel à Apple. Et pour tous ceux d’entre nous qui n’ont jamais appris à coder, la WWDC est l’occasion de souligner les avantages du MacBook ARM.

Il y aura des améliorations d’efficacité énergétique et de vitesse. Mais combien de programmes devront être convertis, et certains de ces anciens programmes dont nous dépendons fonctionneront-ils? Nous pouvons imaginer quelques-unes de ces réponses, mais il sera utile d’entendre quelqu’un directement.

WWDC 2020 question 2: quel matériel Apple pourrait-il annoncer?

Je participe à des conférences de développeurs Apple depuis plus de deux ans. Lorsque quelqu’un me demande à quel nouveau matériel s’attendre, ma réponse par cœur serait de secouer la tête et de marmonner quelque chose dans le sens de « La WWDC est principalement destinée aux annonces logicielles ».

Même si au cours des dernières années, les choses ont bougé, c’est toujours vrai. Les versions matérielles ont été présentées par deux des trois précédentes WWDC, avec le Mac Pro et 2017 présentant un nouveau MacBook iMac, ainsi qu’un Guru et un Pro Screen XDR émergents l’année dernière. Quelqu’un à Cupertino n’a pas reçu le mémo à propos de cette affaire.

Cette fois-ci, nous n’allons pas trouver de prime pour les débuts matériels que nous avons été traités il y a 3 décennies. Mais les rumeurs suggèrent qu’un tout nouvel iMac 2020 pourrait être sur la route, et les rumeurs indiquent qu’il deviendrait un jour.

La mise à niveau de l’iMac qui serait répandue ne serait pas un petit rafraîchissement. Apple est une refonte qui s’appuie sur le gourou pour l’inspiration. Croyez le matériel tel que le GPU Navi d’AMD et les lunettes. Outre quelques modifications ici et là, l’iMac a gardé le même aspect, nous sommes donc impatients de voir avec quelle agressivité Apple modifie les choses.

Il est également possible qu’Apple dévoile son AirPods Studio, un nouvel ensemble d’écouteurs supra-auriculaires qui pourrait rivaliser avec le Bose 700. Ces écouteurs proposeraient des oreillettes échangeables et se disputeraient une place sur notre liste d’écouteurs la plus exceptionnelle. .

WWDC 2020 question 3: Que prévoit Apple pour ARKit dans iOS 14?

La WWDC nous fournit nos premiers looks officiels watchOS, la version suivante de macOS, et 7, révélatrice. Cependant, je veux entendre parler de la boîte à outils de développement d’Apple pour la construction de programmes de réalité, une mise à niveau que les utilisateurs finaux ne voient jamais vraiment – une toute nouvelle version d’ARKit.

Pourquoi? Toute mise à jour d’ARKit peut offrir un indice sur ce qui est prévu avec la mise à jour de l’iPhone 12 de cet automne. Selon les informations, les versions iPhone 12 ajoutent un capteur LiDAR à leur réseau de caméras, profitez du détecteur avec cette année Pro. Cela signifie probablement des effets de portrait améliorés sur les photographies, mais un détecteur LiDAR peut aider les programmes de RA à être plus immersifs.

Si ARKit obtient une période d’étape dans la WWDC, cela offrira un aperçu des espoirs d’Apple pour ce que ses nouveaux iPhones auront la possibilité de retirer. Directions et points de repère sur votre écran? De nouveaux filtres pour les programmes d’images? Quelques possibilités que nous n’avons même pas commencé à envisager? Une mise à niveau ARKit peut nous donner beaucoup d’indices.

Le nouvel ARKit devrait ouvrir la voie à des logiciels tueurs qui pourraient apparaître sur les rumeurs selon lesquelles Apple Glass aurait augmenté les lunettes de réalité augmentée.

Question 4 de la WWDC 2020: Est-ce l’année où Apple Watch suit le sommeil?

Nous serons honnêtes – nous prévoyions que les caractéristiques de la surveillance du sommeil apparaîtront avec toutes les Apple Watch 5. Apple travaille sur la fonctionnalité lorsque des fuites ultérieures ont indiqué – quand elles ne l’ont pas – tous les yeux se sont tournés vers watchOS et Apple Watch 6 7 mises à jour qui fera ses débuts sur la montre.

Vous imaginez qu’Apple utiliserait cette capacité si le suivi du sommeil est dans les cartes. Si, toutefois, elle doit maintenir une atmosphère de mystère sur la montre avant le lancement de l’automne, l’entreprise pourrait rester silencieuse sur la surveillance du sommeil et les améliorations de la batterie qu’une telle fonctionnalité exigerait.

Nous nous attendons à ce que watchOS 7 ajoute la possibilité de consigner les métriques. Les fonctionnalités dépendant du matériel, telles qu’un capteur SpO2 qui peut surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang pour détecter des conditions comme l’apnée du sommeil, resteront probablement silencieuses jusqu’à ce qu’il soit temps de parler d’Apple Watch 6 plus tard cette saison.

WWDC 2020 question 5: iPadOS peut-il avoir de l’amour?

Passer une autre année à rejeter le modèle iPad et Apple avec les attributs iPad dans les mises à jour iOS consiste à consacrer chaque année une attention particulière aux capacités du ménage des pilules. Depuis que l’année dernière a apporté une gamme de nouvelles fonctionnalités à l’iPad – améliorations, mises à niveau et prise en charge du crayon multitâche Apple Pencil – vous vous attendez à ce que l’iPad prenne le dessus en 2020.

Apple n’a pas seulement apporté des améliorations iPadOS a été introduit par l’iOS en tant qu’entité distincte. Alors que les deux systèmes d’exploitation partagent de nombreux attributs, iPadOS permet des choses conçues pour inciter Apple à introduire la plupart de ses tablettes.

Avec l’iPad 14 plus tard cette saison, il semble peu probable qu’Apple revienne à cette stratégie qui est mise à jour tous les deux ans. Nous attendons des améliorations, notamment des curseurs et des commandes gestuelles, pour la prise en charge du curseur. De nouveaux attributs de dessin pour votre Apple Pencil pourraient être autour de la table. Et nous espérons que nous wow avec quelque chose d’inattendu pour démontrer que l’iPadOS est une variation cosmétique sur iOS.

