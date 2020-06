SXSW Comedy I Used To Go Here Picked Up By Gravitas

J’avais l’habitude de venir ici, un nouveau film humoristique du réalisateur Kris Rey et avec Gillian Jacobs, Jemaine Clement, Hannah Marks, Kate Micucci, Jorma Taccone, Josh Wiggins, et Forrest Goodluck, a été acheté par Gravitas pour une distribution en Amérique du Nord. « Je suis ravi de travailler avec Gravitas, une entreprise qui a exprimé tant de passion pour mon film. J’ai hâte de collaborer avec toute l’équipe Gravitas pour partager I Used To Go Here avec un public pour la toute première fois », a déclaré Rey. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.

J’avais l’habitude d’aller ici sonne comme la bonté indépendante

« L’intrigue suit l’écrivain de 35 ans Kate Conklin (Jacobs) qui, après le lancement terne de son premier roman, reçoit une invitation de son ancien professeur et vieux béguin (Clement) pour parler à son alma mater. Avec sa tournée de livres annulée et son ego dégonflé, Kate décide de faire le voyage, se demandant si le retour dans son ancien collège en tant qu’auteur publié pourrait lui donner le moral dont elle a cruellement besoin. Au lieu de cela, elle tombe dans une régression comique – des mésaventures avec une excentrique de vingt ans -s’impose à des sentiments de jalousie envers le nouvel étudiant préféré de son ancien professeur. Trouver l’équilibre entre doux-amer et hilarant, Kate fait un voyage à travers son passé pour redéfinir son avenir. «

Cela ressemble à un super petit film indépendant. Le casting est très talentueux, et je suis particulièrement excité de voir Jacobs et Clement s’affronter. Ce sont deux des meilleurs comédiens qui travaillent aujourd’hui, et un couple que je n’aurais pas pensé voir ensemble jusqu’à présent. Espérons que nous n’ayons pas à attendre que ce film sorte très longtemps, et qu’il verra sa sortie le plus tôt possible. Théâtre ou streaming VOD, je veux juste regarder celui-ci.

