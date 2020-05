Le clip de Dave Franco, The Rental, fait ses débuts le 24 juillet

La location, un nouveau thriller réalisé par Dave Franco, a lancé un nouveau clip en ligne. Les stars du cinéma Alison Brie (LUEUR), Dan Stevens (Downton Abbey) Sheila Vand (Une fille rentre seule la nuit), et Jeremy Allen White (Éhonté) célébrant une nouvelle entreprise dans une maison de location pour le week-end. Les choses partent vers le sud lorsque des secrets qu’ils ont gardés les uns des autres font surface et ils réalisent qu’ils ne sont peut-être pas seuls. Le film sortira dans certains cinémas, dans les ciné-parcs et sur les services de streaming le 24 juillet. Vous pouvez regarder le premier clip de La location en bas.

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=E6H2dBkNz9E&app=desktopVideo ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé: The Rental – « This Will Never Over Over » Clip I HD I IFC Films (https: //www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=E6H2dBkNz9E&app=desktop)

La location continue sa résurgence

« Deux couples qui cherchent à célébrer leur capital de départ d’une nouvelle entreprise, se lancent dans un week-end dans une maison apparemment parfaite qu’ils ont réservée en ligne. Mais ce qui commence comme un week-end festif pour les quatre amis proches se transforme en quelque chose de bien plus sinistre que les secrets qu’ils ont gardés les uns des autres sont dévoilés et la paranoïa pousse à ce qu’ils ne soient pas seuls. Co-écrit par Dave Franco et Joe Swanberg, THE RENTAL présente un casting de stars comprenant Dan Stevens, Alison Brie, Sheila Vand et Jeremy Allen Le film marque également les débuts de réalisation de Dave Franco. IFC Films sortira THE RENTAL en salles et sur demande le 24 juillet.e. «

Je dois dire; J’apprécie cette grande résurgence de drive-in en ce moment. Même après la réouverture des théâtres; j’espère que cela signifie que le drive-in restera non seulement ouvert mais prospérera, car cela a toujours été une façon amusante de faire l’expérience d’un film, en particulier un comme La location. Quelque chose à regarder en plein air se sent bien. Vous pouvez le faire le 24 juillet.

Le post de Dave Franco, The Rental Debuts Clip, sort le 24 juillet est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook